Циганков не зіграє у матчі відбору ЧС-2026 із Францією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

У п'ятницю, 5 вересня, у Вроцлаві збірна України проведе перший матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти національної команди Франції. У день гри штаб Сергія Реброва визначився із заявкою на цей поєдинок.

"Синьо-жовті" втратили ще одного лідера перед важливим протистоянням, повідомляє пресслужба УАФ.

Реклама

Читайте також:

Зі складу, який перебуває в розташуванні національної команди, до заявки не потрапили Віктор Циганков та Владислав Дубінчак. Для України це втрата з огляду на досвід Циганкова та його роль в атаці.

Віктор Циганков у національній команді. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Заявка збірної України на матч із Францією

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

Захисники: Юхим Конопля, Тарас Михавко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Богдан Михайличенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Іван Калюжний, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Олександр Назаренко.

Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Матч Україна — Франція розпочнеться о 21:45 за київським часом. Поєдинок прийме стадіон "Тарчинські Арена" у Вроцлаві.

У квартеті D разом з Україною та Францією виступають збірні Ісландії та Азербайджану. Саме матч між українцями та французами стане головним у боротьбі за лідерство в групі. Перемога в такому поєдинку дасть змогу одній із команд здобути психологічну перевагу та спростити завдання виходу на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що роботі Сергія Реброва у збірній України загрожує небезпека в разі провалу у відборі на ЧС-2026.

У світі футболу активно обговорюють відхід відомої моделі від Ламіна Ямаля до футболіста мадридського "Реала".