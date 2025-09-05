Циганков не зіграє у матчі відбору ЧС-2026 із Францією

Ще одна втрата — заявка України на матч із Францією
У п'ятницю, 5 вересня, у Вроцлаві збірна України проведе перший матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти національної команди Франції. У день гри штаб Сергія Реброва визначився із заявкою на цей поєдинок.
"Синьо-жовті" втратили ще одного лідера перед важливим протистоянням, повідомляє пресслужба УАФ.
Зі складу, який перебуває в розташуванні національної команди, до заявки не потрапили Віктор Циганков та Владислав Дубінчак. Для України це втрата з огляду на досвід Циганкова та його роль в атаці.
Заявка збірної України на матч із Францією
- Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.
- Захисники: Юхим Конопля, Тарас Михавко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Богдан Михайличенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко.
- Півзахисники: Іван Калюжний, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Олександр Назаренко.
- Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик.
Матч Україна — Франція розпочнеться о 21:45 за київським часом. Поєдинок прийме стадіон "Тарчинські Арена" у Вроцлаві.
У квартеті D разом з Україною та Францією виступають збірні Ісландії та Азербайджану. Саме матч між українцями та французами стане головним у боротьбі за лідерство в групі. Перемога в такому поєдинку дасть змогу одній із команд здобути психологічну перевагу та спростити завдання виходу на чемпіонат світу-2026.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що роботі Сергія Реброва у збірній України загрожує небезпека в разі провалу у відборі на ЧС-2026.
