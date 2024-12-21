Кокошко могут дисквалифицировать — легкоатлет нарушил правила

Роман Кокошко с флагом Украины. Фото: НОК

Известный украинский легкоатлет нарушил антидопинговые правила. Толкатель ядра Роман Кокошко отстранен от участия в турнирах.

Спортсмен несколько раз отказался от прохождения допинг-теста, сообщает Athletics Integrity Unit.

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Мастер спорта Украины международного класса Роман Кокошко может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Одессит пропустил три допинг-тестов за календарный год. Согласно правилам, это поведение соответствует получению положительного результата теста на наличие запрещенных препаратов в организме.

Роман Кокошко во время турнира. Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Что угрожает украинцу

В настоящее время Роман Кокошко временно отстранен от участия в соревнованиях. Если он продолжит отказываться от дальнейшего тестирования или у него действительно найдут запрещенный препарат в крови, атлету грозит дисквалификация от 1 до 2 лет. Украинец сможет подать апелляцию по поводу своего отстранения.

Кокошко является рекордсменом Украины по толканию ядра в помещении с результатом 21.84 м. Роман продемонстрировал это достижение на чемпионате Европы в 2023 году.

Роман Кокошко принял участие в Олимпийских играх в Париже, однако не прошел квалификацию на пути к финалу турнира.

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