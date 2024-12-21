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Еще одного украинского спортсмена отстранили за допинг

21 декабря 2024 19:01
Станислав Костюк - Редактор
Кокошко могут дисквалифицировать — легкоатлет нарушил правила
Роман Кокошко с флагом Украины. Фото: НОК
Станислав Костюк - Редактор

Известный украинский легкоатлет нарушил антидопинговые правила. Толкатель ядра Роман Кокошко отстранен от участия в турнирах. 

Спортсмен несколько раз отказался от прохождения допинг-теста, сообщает Athletics Integrity Unit

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Мастер спорта Украины международного класса Роман Кокошко может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Одессит пропустил три допинг-тестов за календарный год. Согласно правилам, это поведение соответствует получению положительного результата теста на наличие запрещенных препаратов в организме. 

Роман Кокошко
Роман Кокошко во время турнира. Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Что угрожает украинцу 

В настоящее время Роман Кокошко временно отстранен от участия в соревнованиях. Если он продолжит отказываться от дальнейшего тестирования или у него действительно найдут запрещенный препарат в крови, атлету грозит дисквалификация от 1 до 2 лет. Украинец сможет подать апелляцию по поводу своего отстранения.

Кокошко является рекордсменом Украины по толканию ядра в помещении с результатом 21.84 м. Роман продемонстрировал это достижение на чемпионате Европы в 2023 году. 

Роман Кокошко принял участие в Олимпийских играх в Париже, однако не прошел квалификацию на пути к финалу турнира. 

Напомним, футболист Михаил Мудрик рассказал, как допинг мог попасть в его организм. 

Бывший легионер киевского "Динамо" был замечен в компании звезд российского футбола. 

Один из недавних дебютантов сборной Украины по футболу осложнил свое положение в команде конфликтом с партнерами. 

спорт Легкая атлетика допинг Дисквалификация Толкание ядра

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Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

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