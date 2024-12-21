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Ще одного українського спортсмена усунули за допінг

21 грудня 2024 19:01
Станіслав Костюк - Редактор
Кокошко можуть дискваліфікувати — легкоатлет порушив правила
Роман Кокошко із прапором України. Фото: НОК
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий український легкоатлет порушив антидопінгові правила. Штовхач ядра Роман Кокошко відсторонений від участі у турнірах.

Спортсмен декілька разів відмовився від проходження допінг-тесту, повідомляє Athletics Integrity Unit.

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Майстер спорту України міжнародного класу Роман Кокошко може дискваліфікуватись за порушення антидопінгових правил. Одесит пропустив три допінг-тести за календарний рік. Згідно з правилами, ця поведінка відповідає отриманню позитивного результату тесту на наявність заборонених препаратів в організмі.

Роман Кокошко
Роман Кокошко під час турніру. Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Що загрожує українцю

Наразі Романа Кокошка тимчасово відсторонено від участі у змаганнях. Якщо він продовжить відмовлятися від подальшого тестування або у нього справді знайдуть заборонений препарат у крові, атлету загрожує дискваліфікація від 1 до 2 років. Українець зможе подати апеляцію щодо свого усунення.

Кокошко є рекордсменом України зі штовхання ядра у приміщенні з результатом 21.84 м. Роман продемонстрував це досягнення на чемпіонаті Європи 2023 року.

Роман Кокошко взяв участь в Олімпійських іграх у Парижі, проте не пройшов кваліфікації на шляху до фіналу турніру.

Нагадаємо, футболіст Михайло Мудрик розповів, як допінг міг потрапити до його організму.

Колишнього легіонера київського "Динамо" було помічено в компанії зірок російського футболу.

Один із недавніх дебютантів збірної України з футболу ускладнив своє становище у команді конфліктом із партнерами.

спорт Легка атлетика допінг Дискваліфікація Штовхання ядра

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