Как Месси отреагировал на победу Дембеле

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Jim Rassol

Нападающий "Интера" Майами Лионель Месси отреагировал на вручение "Золотого мяча-2025" Усману Дембеле. Аргентинец стал одним из первых, кто поздравил француза с этим достижением.

Аргентинский футболист на странице победителя ЗМ-2025 в Instagram отметил, что для Дембеле это исторический момент, ведь французский вингер впервые в карьере получил самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Усман Дембеле получил награду из рук Роналдиньо. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Лионель Месси подчеркнул, что француз полностью заслужил победу. Слова легендарного аргентинца вызвали отклик у болельщиков и стали одним из ярких эпизодов обсуждения церемонии.

Что написал Лионель

С 2017 по 2021 год аргентинец играл вместе с Усманом Дембеле в "Барселоне", и у них сохранились хорошие отношения.

"Великий Ус!!! Поздравляю, я очень рад за тебя. Ты заслуживаешь этого", — так Месси отреагировал на успех Дембеле.

Реакция Месси. Фото: instagram.com/o.dembele7/

Также Усмана поздравили в комментариях Луиш Фигу, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) и остаётся рекордсменом по количеству наград.

