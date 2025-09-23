Видео
Україна
Что сказал Месси о триумфе Дембеле в Париже

Что сказал Месси о триумфе Дембеле в Париже

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:43
Как Месси отреагировал на победу Дембеле
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Jim Rassol

Нападающий "Интера" Майами Лионель Месси отреагировал на вручение "Золотого мяча-2025" Усману Дембеле. Аргентинец стал одним из первых, кто поздравил француза с этим достижением.

Аргентинский футболист на странице победителя ЗМ-2025 в Instagram отметил, что для Дембеле это исторический момент, ведь французский вингер впервые в карьере получил самую престижную индивидуальную награду в футболе. 

Читайте также:
Усман Дембеле
Усман Дембеле получил награду из рук Роналдиньо. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Лионель Месси подчеркнул, что француз полностью заслужил победу. Слова легендарного аргентинца вызвали отклик у болельщиков и стали одним из ярких эпизодов обсуждения церемонии.

Что написал Лионель

С 2017 по 2021 год аргентинец играл вместе с Усманом Дембеле в "Барселоне", и у них сохранились хорошие отношения. 

"Великий Ус!!! Поздравляю, я очень рад за тебя. Ты заслуживаешь этого", — так Месси отреагировал на успех Дембеле. 

Усман Дембеле
Реакция Месси. Фото: instagram.com/o.dembele7/

Также Усмана поздравили в комментариях Луиш Фигу, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. 

Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) и остаётся рекордсменом по количеству наград.  

Напомним, в семье тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы произошли серьезные перемены, брак специалиста распался. 

В Лиге Европы может произойти замена одного из участников, на место в турнире претендует украинская команда. 

спорт футбол Лионель Месси Золотой мяч Усман Дембеле
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
