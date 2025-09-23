Відео
Головна Спорт Що сказав Мессі про тріумф Дембеле в Парижі

Що сказав Мессі про тріумф Дембеле в Парижі

Дата публікації: 23 вересня 2025 12:43
Як Мессі відреагував на перемогу Дембеле
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Jim Rassol

Нападник "Інтера" Маямі Ліонель Мессі відреагував на вручення "Золотого м'яча-2025" Усману Дембеле. Аргентинець став одним із перших, хто привітав француза з цим досягненням.

Аргентинський футболіст на сторінці переможця ЗМ-2025 в Instagram зазначив, що для Дембеле це історичний момент, адже французький вінгер уперше в кар'єрі отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

Ліонель Мессі підкреслив, що француз повністю заслужив на перемогу. Слова легендарного аргентинця викликали відгук у вболівальників і стали одним із яскравих епізодів обговорення церемонії.

Що написав Ліонель

З 2017 по 2021 рік аргентинець грав разом з Усманом Дембеле в "Барселоні", і в них збереглися хороші стосунки.

"Великий Ус!!! Вітаю, я дуже радий за тебе. Ти заслуговуєш на це", — так Мессі відреагував на успіх Дембеле.

Також Усмана привітали в коментарях Луїш Фігу, Кіліан Мбаппе та інші зірки футболу.

Ліонель Мессі є восьмиразовим володарем "Золотого м'яча" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) та залишається рекордсменом за кількістю нагород.

спорт футбол Ліонель Мессі Золотий м'яч Усман Дембеле
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
