Малиновский возвращается в старт Дженоа после травмы

Полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский длительное время восстанавливался после повреждения. Сейчас он уже готов полноценно вернуться на поле.

О состоянии Малиновского сообщил главный тренер итальянского "Дженоа" Патрик Виейра в интервью клубной пресс-службе.

Малиновский вернется на поле

По словам Виейра, украинский полузащитник полностью восстановился после травмы и готов выйти в стартовом составе.

Малиновский, пропустивший старт сезона 2025/2026 из-за повреждения, полученного летом, вернулся к полноценным тренировкам и уже отыграл 90 минут в товарищеском матче против "Ниццы".

Виейра высоко оценил универсальность Малиновского, отметив, что игрок способен закрывать несколько позиций в полузащите — от глубокого плеймейкера до атакующего хавбека.

"Руслан продемонстрировал хорошую физическую форму и готовность провести весь поединок. Его удар и способность отдавать результативные передачи делают его ценным игроком для команды", — подчеркнул тренер.

Отметим, что Малиновский сыграет с первых минут в матче "Дженоа" против "Комо".

