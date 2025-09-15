Маліновський повертається у старт Дженоа після травми

Що з Маліновським — тренер Дженоа розповів про форму українця
Півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський тривалий час відновлювався після пошкодження. Наразі він вже готовий повноцінно повернутись на поле.
Про стан Маліновського повідомив головний тренер італійського "Дженоа" Патрік Вієйра в інтерв'ю клубній пресслужбі.
Маліновський повернеться на поле
За словами Вієйра, український півзахисник повністю відновився після травми та готовий вийти в стартовому складі.
Маліновський, який пропустив старт сезону 2025/2026 через ушкодження, отримане влітку, повернувся до повноцінних тренувань і вже відіграв 90 хвилин у товариському матчі проти "Ніцци".
Вієйра високо оцінив універсальність Маліновського, зазначивши, що гравець здатен закривати кілька позицій у півзахисті — від глибокого плеймейкера до атакувального хавбека.
"Руслан продемонстрував хорошу фізичну форму та готовність провести весь поєдинок. Його удар і здатність віддавати результативні передачі роблять його цінним гравцем для команди", — підкреслив тренер.
Зазначимо, що Маліновський зіграє з перших хвилин в матчі "Дженоа" проти "Комо".
