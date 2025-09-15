Маліновський повертається у старт Дженоа після травми

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський тривалий час відновлювався після пошкодження. Наразі він вже готовий повноцінно повернутись на поле.

Про стан Маліновського повідомив головний тренер італійського "Дженоа" Патрік Вієйра в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Патрік Вієйра. Фото: "Дженоа"

Маліновський повернеться на поле

За словами Вієйра, український півзахисник повністю відновився після травми та готовий вийти в стартовому складі.

Маліновський, який пропустив старт сезону 2025/2026 через ушкодження, отримане влітку, повернувся до повноцінних тренувань і вже відіграв 90 хвилин у товариському матчі проти "Ніцци".

Вієйра високо оцінив універсальність Маліновського, зазначивши, що гравець здатен закривати кілька позицій у півзахисті — від глибокого плеймейкера до атакувального хавбека.

"Руслан продемонстрував хорошу фізичну форму та готовність провести весь поєдинок. Його удар і здатність віддавати результативні передачі роблять його цінним гравцем для команди", — підкреслив тренер.

Зазначимо, що Маліновський зіграє з перших хвилин в матчі "Дженоа" проти "Комо".

