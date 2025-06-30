Шепелев покинул Александрию и ищет варианты в Европе, не в Украине

Владимир Шепелев. Фото: "Александрия"

Полузащитник Владимир Шепелев после завершения сезона покинул "Александрию" в качестве свободного агента. Сейчас он ищет новую команду, но не в Украине.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника".

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Шепелев ищет место в ТОП-чемпионатах

По информации источника, Шепелев, вероятно, не перейдет в "Полесье", поскольку стремится продолжить карьеру в Европе, желательно в клубе из лиг, приближенных к ТОП-5.

В Украине главным претендентом на 28-летнего игрока является харьковский "Металлист 1925". Однако, Шепелев больше ориентирован на спортивные амбиции, чем на финансовую выгоду. Сейчас "Металлист 1925" не может предложить ему серьезных турнирных перспектив или участия в еврокубках, но имеет только хорошие условия по зарплате.

Шепелеву пока предлагают контракты клубы из Венгрии и Румынии, а не из топовых лиг.

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