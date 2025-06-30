Шепелєв залишив Олександрію та шукає варіанти в Європі, не в Україні

Володимир Шепелєв. Фото: "Олександрія"

Півзахисник Володимир Шепелєв після завершення сезону покинув "Олександрію" в якості вільного агента. Наразі він шукає нову команду, але не в Україні.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".

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Шепелєв шукає місце в ТОП-чемпіонатах

За інформацією джерела, Шепелев, ймовірно, не перейде до "Полісся", оскільки прагне продовжити кар’єру в Європі, бажано в клубі з ліг, наближених до ТОП-5.

В Україні головним претендентом на 28-річного гравця є харківський "Металіст 1925". Однак Шепелев, більше орієнтований на спортивні амбіції, ніж на фінансову вигоду. Наразі "Металіст 1925" не може запропонувати йому серйозних турнірних перспектив чи участі в єврокубках, а має лише хороші умови по зарплаті.

Шепелеву поки пропонують контракти клуби з Угорщини та Румунії, а не із топових ліг.

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