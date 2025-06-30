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Головна Спорт Шепелєв хоче покинути Україну та не розглядає Полісся

Шепелєв хоче покинути Україну та не розглядає Полісся

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 22:02
Шепелєв залишив Олександрію та шукає варіанти в Європі, не в Україні
Володимир Шепелєв. Фото: "Олександрія"

Півзахисник Володимир Шепелєв після завершення сезону покинув "Олександрію" в якості вільного агента. Наразі він шукає нову команду, але не в Україні.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".

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Шепелєв шукає місце в ТОП-чемпіонатах

За інформацією джерела, Шепелев, ймовірно, не перейде до "Полісся", оскільки прагне продовжити кар’єру в Європі, бажано в клубі з ліг, наближених до ТОП-5.

В Україні головним претендентом на 28-річного гравця є харківський "Металіст 1925". Однак Шепелев, більше орієнтований на спортивні амбіції, ніж на фінансову вигоду. Наразі "Металіст 1925" не може запропонувати йому серйозних турнірних перспектив чи участі в єврокубках, а має лише хороші умови по зарплаті.

Шепелеву поки пропонують контракти клуби з Угорщини та Румунії, а не із топових ліг.

Нагадаємо, центрбека збірної України Іллю Забарного росіяни закликали згадати, що вони з ним "один народ".

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко дивно висловилась про свою країну.

футбол УПЛ Полісся ФК Металіст 1925 Володимир Шепелєв
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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