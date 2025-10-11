Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией в квалификации ЧМ-2026

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

В рамках третьего тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины победила Исландию. Матч завершился результативно — 5:3.

После игры в Instagram результат прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Как Шевченко отреагировал на победу

После игры Шевченко был доволен не только победой, а продолжением борьбы за выход на чемпионат мира по футболу.

Глава УАФ поздравил с победой команду и болельщиков.

"Поздравляю команду и болельщиков. Победа!" — написал Шевченко.

Сборная Украины благодаря победе вышла на вторую позицию в группе D и увеличила шансы на попадание в плей-офф квалификации. У подопечных Сергея Реброва четыре очка после трех матчей. Исландия идет третьей с тремя баллами. На четвертой позиции Азербайджан — одно очко.

Лидирует в группе сборная Франции с девятью баллами. Они имеют больше всего шансов на прямой выход на ЧМ-2026.

