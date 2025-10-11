Відео
Головна Спорт Шевченко оцінив перемогу України над Ісландією

Шевченко оцінив перемогу України над Ісландією

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 11:59
Шевченко відреагував на перемогу України над Ісландією у кваліфікації ЧС-2026
Андрій Шевченко. Фото: УАФ

В рамках третього туру групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України перемогла Ісландію. Матч завершився результативно — 5:3.

Після гри в Instagram результат прокоментував президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Як відреагував Шевченко на перемогу

Після гри Шевченко був задоволений не лише перемогою, а і продовженням боротьби за вихід на чемпіонат світу з футболу.

Глава УАФ привітав з перемогою команду та уболівальників.

"Вітаю команду та вболівальників. Перемога!" — написав Шевченко.

Збірна України завдяки перемозі вийшла на другу позицію в групі D й збільшила шанси на потрапляння в плей-оф кваліфікації. У підопічних Сергія Реброва чотири очки після трьох матчів. Ісландія йде третьою з трьома балами. На четвертій позиції Азербайджан — одне очко.

Лідирує в групі збірна Франції з дев’ятьма балами. Вони мають найбільше шансів на прямий вихід на ЧС-2026.

Нагадаємо, професію таксиста опановує відсторонений від футболу вінгер "Челсі" Михайло Мудрик.

Центрбек "ПСЖ" Ілля Забарний після трансферу до Франції додав у ціннику.

футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Ісландія ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
