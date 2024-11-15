Шевченко рассказал о жертве, на которую пошел для сборной Украины

Андрей Шевченко во время встречи со студентами. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент УАФ Андрей Шевченко вспомнил интересный эпизод своей карьеры. Бывший форвард мог не принять участие в матче, который стал для него одним из самых важных в сборной Украины.

Шевченко испытывал серьезную боль перед игрой Евро-2012, о чем рассказал в интервью YouTube-каналу Жени Яновича.

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На чемпионате Европы 2012 года сборная Украины одержала только одну победу. "Сине-желтые" обыграли Швецию со счетом 2:1. Оба гола забил Андрей Шевченко. Однако он мог и не сыграть в том матче.

Андрей Шевченко с сыном Кристианом. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Проблемы Шевченко со здоровьем

Президент УАФ признался, что тот сезон складывался для него очень тяжело. Шевченко практически не выходил на поле. Его беспокоили боли в спине, которые усугубились в лагере сборной Украины. Форвард практически не мог разогнуться и сказал главному тренеру Олегу Блохину, что не уверен в своей способности выйти на поле.

Однако Шевченко очень хотел сыграть на Евро-2012. Он позвонил другу и описал ситуацию. После этого в сборную Украины приехал человек, который несколько часов работал со спиной футболиста. Лидер сборной Украины понял, что боль прошла, а сам он чувствовал себя полностью здоровым и готовым играть.

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