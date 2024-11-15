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Шевченко розповів про жертву заради збірної України

15 листопада 2024 15:11
Станіслав Костюк - Редактор
Шевченко розповів про жертву, на яку пішов для збірної України
Андрій Шевченко під час зустрічі із студентами. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Президент УАФ Андрій Шевченко пригадав цікавий епізод своєї кар'єри. Колишній форвард міг не взяти участь у матчі, який став для нього одним із найважливіших у збірній України.

Шевченко зазнавав серйозного болю перед грою Євро-2012, про що розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Жені Яновича.

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На чемпіонаті Європи 2012 року збірна України здобула лише одну перемогу. "Синьо-жовті" обіграли Швецію з рахунком 2:1. Обидва голи забив Андрій Шевченко. Проте він міг і не зіграти у тому матчі.

Андрій та Крістіан Шевченко
Андрій Шевченко із сином Крістіаном. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Проблеми Шевченка зі здоров'ям

Президент УАФ зізнався, що той сезон складався для нього дуже важко. Шевченко майже не виходив на поле. Його турбували біль у спині, який посилився у таборі збірної України. Форвард практично не міг розігнутися і сказав головному тренеру Олегу Блохіну, що не впевнений у своїй здатності вийти на поле.

Однак Шевченко дуже хотів зіграти на Євро-2012. Він подзвонив другу та описав ситуацію. Після цього до збірної України приїхала людина, яка кілька годин працювала зі спиною футболіста. Лідер збірної України зрозумів, що біль минув, а сам він почував себе цілком здоровим і готовим грати.

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спорт УАФ футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко

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