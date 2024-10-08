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Шевченко и Суркис сыграют за сборную Украины на международном турнире

8 октября 2024 17:21
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Сборная Украины U-19 объявила состав на турнир в Марбелье
Матвей Пономаренко. Фото: УАФ
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Сборная Украины U-19 сыграет на турнире в Марбелье, Испания. Главный тренер команды Дмитрий Михайленко возьмет с собой 20 игроков.

В УАФ назвали список игроков, которые поедут в Марбелью.

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Дмитрий Михайленко. Фото: УАФ

Состав Украины на турнир в Марбелье

Турнир в Марбелье пройдет с 11 по 14 октября, за которые команда Михайленко сыграет две игры против европейских команд U-18.

В состав команды попали голкипер Вячеслав Суркис, сын политика Григория Суркиса, который играет за "Динамо". В полузащите сыграет сын главы УАФ Андрея Шевченко Кристиан.

В нападение сборной вернется лидер команды, "динамовец" Матвей Пономаренко.

Голкиперы: Вячеслав Суркис, Назар Макаренко.

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Владислав Шершень, Артём Копыл, Александр Гавриленко.

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко, Виктор Цуканов, Геннадий Синчук, Эрик Калинец, Ярослав Караман, Артем Гусол, Кристиан Шевченко, Максим Лень, Богдан Будко.

Форварды: Матвей Пономаренко, Алексей Ломага.

Сборная Украины по футболу U-19

В полуфинале турнира Украина U-19 сыграет против Нидерландов U-18, а в параллельной игре Англия U-18 будет противостоять Швеции U-18.

Победители полуфиналов сыграют в финале, а "неудачники" определят победителя в матче за третье место.

Напомним, в сети показали новую форму сборной Украины от нового технического спонсора.

Ранее умер сын владельца футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

УАФ футбол Кристиан Шевченко Дмитрий Михайленко Матвей Пономаренко Сборная Украины U-19

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