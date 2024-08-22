Мельгоса назвал состав молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2025

Мельгоса назвал заявку молодежной сборной Украины на важные матчи отбора на Евро-2025
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал заявку команды на ближайшие матчи отбора на Евро-2025 (U-21). Соперниками "сине-желтых" станут команды Сербии и Северной Ирландии.
В состав национальной команды были включены 24 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.
Молодежная сборная Украины уверенно возглавляет отборочную группу "F". Команда Унаи Мельгосы выиграла все шесть матчей, в которых приняла участие.
Заявка Украины U-21
Команда Унаи Мельгосы начинает подготовку к двум важным поединкам, которые будут сыграны в сентябре. Первый поединок пройдет в Риге (Латвия) и будет считаться домашним для "сине-желтых".
- 06.09, 19:00. Украина — Сербия
- 10.09, 21:45. Северная Ирландия — Украина
Тренерский штаб вызвал в национальную команду 24 футболиста. В нем оказались и игроки, которые принимали участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Одновременно с этим команду усилят такие исполнители, как Назар Волошин ("Динамо"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия) и другие футболисты.
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