Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2025

Мельгоса назвав заявку молодіжної збірної України на важливі матчі відбору на Євро-2025
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав заявку команди на найближчі матчі відбору на Євро-2025 (U-21). Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Сербії та Північної Ірландії.
До складу національної команди було включено 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Молодіжна збірна України впевнено очолює відбірну групу "F". Команда Унаї Мельгоси виграла усі шість матчів, у яких взяла участь.
Заявка України U-21
Команда Унаї Мельгоси розпочинає підготовку до двох важливих поєдинків, які будуть зіграні у вересні. Перший поєдинок пройде в Ризі (Латвія) і вважатиметься домашнім для "синьо-жовтих".
- 06.09, 19.00. Україна — Сербія
- 10.09, 21:45. Північна Ірландія — Україна
Тренерський штаб викликав до національної команди 24 футболісти. У ньому виявились і гравці, які брали участь в Олімпіаді-2024 у Парижі. Водночас команду посилять такі виконавці, як Назар Волошин ("Динамо"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія) та інші футболісти.
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