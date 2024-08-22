Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав заявку команди на найближчі матчі відбору на Євро-2025 (U-21). Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Сербії та Північної Ірландії.

До складу національної команди було включено 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Молодіжна збірна України. Фото: УАФ

Заявка України U-21

Команда Унаї Мельгоси розпочинає підготовку до двох важливих поєдинків, які будуть зіграні у вересні. Перший поєдинок пройде в Ризі (Латвія) і вважатиметься домашнім для "синьо-жовтих".

06.09, 19.00. Україна — Сербія

10.09, 21:45. Північна Ірландія — Україна

Заявка молодіжної збірної України Фото: скриншот УАФ

Тренерський штаб викликав до національної команди 24 футболісти. У ньому виявились і гравці, які брали участь в Олімпіаді-2024 у Парижі. Водночас команду посилять такі виконавці, як Назар Волошин ("Динамо"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія) та інші футболісти.

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