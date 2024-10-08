Збірна України U-19 оголосила склад на турнір у Марбельї

Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Збірна України U-19 зіграє на турнірі в Марбельї, Іспанія. Головний тренер команди Дмитро Михайленко візьме з собою 20 гравців.

В УАФ назвали перелік гравців, які поїдуть в Марбелью.

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Склад України на турнір в Марбелью

Турнір в Марбельї пройде з 11 по 14 жовтня, за які команда Михайленка зіграє дві гри проти європейських команд U-18.

У склад команди потрапили голкіпер В’ячеслав Суркіс, який є сином політика Григорія Суркіса та грає за "Динамо". У півзахисті зіграє син глави УАФ Андрія Шевченка Крістіан.

У напад збірної повернеться лідер команди, "динамівець" Матвій Пономаренко.

Голкіпери: В'ячеслав Суркіс, Назар Макаренко.

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Владислав Шершень, Артем Копил, Олександр Гавриленко.

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко, Віктор Цуканов, Геннадій Синчук, Ерік Калінець, Ярослав Караман, Артем Гусол, Крістіан Шевченко, Максим Лень, Богдан Будко.

Форварди: Матвій Пономаренко, Олексій Ломага.

У півфіналі турніру Україна U-19 зіграє проти Нідерландів U-18, а в паралельній грі Англія U-18 протистоятиме Швеції U-18.

Переможці півфіналів зіграють у фіналі, а "невдахи" визначать переможця в матчі за третє місце.

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