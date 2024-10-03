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Шовковский объяснил, как Динамо собирается набрать очки в матче с Хоффенхаймом

3 октября 2024 11:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Динамо разработало план на матч Лиги Европы с Хоффенхаймом
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Киевское "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом" во втором туре основного этапа Лиги Европы. Главный тренер украинской команды Александр Шовковский назвал план на важную еврокубковую игру. 

Шовковский заверил, что ему известны сильные и слабые стороны соперника, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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В первом туре Лиги Европы "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3). Немецкий "Хоффенхайм" набрал одно очко благодаря ничьей с датским "Мидтьюлланном" (1:1). 

Тарас Михавко
Тарас Михавко принимает поздравления от Дениса Попова. Фото: пресс-служба "Динамо"

Накануне матча "Динамо" с "Хоффенхаймом" киевский клуб столкнулся с проблемами комплектования состава, однако главный тренер киевской команды с оптимизмом ждет важное противостояние. Наставник "бело-синих" подчеркнул, что с соперниками из Германии традиционно сложно играть, но украинская команда готова к матчу. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о "Хоффенхайме" 

Главный тренер "Динамо" заявил, что не идет речи о недооценки соперника. Несмотря на то, что в нынешнем сезоне немецкая команда демонстрирует нестабильные результаты, она остается сложным для "Динамо" оппонентом. 

"Результаты "Хоффенхайма" в нынешнем сезоне не должны вводить в заблуждение. Угроза может исходить от любого футболиста этой команды. Это высококлассный соперник, а нам традиционно тяжело играть с командами из Германии", — заявил Шовковский. 

Поединок "Динамо" с "Хоффенхаймом" пройдет в четверг, третьего октября, в 19:45 по киевскому времени. 

Напомним, во время тренировки "Динамо" лидер киевской команды вступил в спор с одним из болельщиков на стадионе. 

"Динамо" не сможет сыграть с "Хоффенхаймом" в оптимальном составе из-за травм нескольких футболистов киевской команды. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Хоффенхайм

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