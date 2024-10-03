Динамо розробило план на матч Ліги Європи з Гоффенгаймом

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" зіграє з німецьким "Гоффенгаймом" у другому турі основного етапу Ліги Європи. Головний тренер української команди Олександр Шовковський назвав план на важливу єврокубкову гру.

Шовковський запевнив, що йому відомі сильні та слабкі сторони суперника, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У першому турі Ліги Європи "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3). Німецький "Гоффенгайм" набрав одне очко завдяки нічиїй із датським "Мідтьюлланном" (1:1).

Тарас Михавко приймає вітання від Дениса Попова. Фото: пресслужба "Динамо"

Напередодні матчу "Динамо" з "Гоффенгаймом" київський клуб зіштовхнувся з проблемами комплектування складу, проте головний тренер київської команди з оптимізмом чекає на важливе протистояння. Наставник "біло-синіх" наголосив, що із суперниками з Німеччини традиційно складно грати, але українська команда готова до матчу.

Олександр Шовковський відповідає на запитання. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про "Гоффенгайм"

Головний тренер "Динамо" заявив, що не йдеться про недооцінку суперника. Попри те, що цього сезону німецька команда демонструє нестабільні результати, вона залишається складним для "Динамо" опонентом.

"Результати "Гоффенгайма" цього сезону не повинні вводити в оману. Загроза може виходити від будь-якого футболіста цієї команди. Це висококласний суперник, а нам традиційно важко грати з командами з Німеччини", — заявив Шовковський.

Поєдинок "Динамо" з "Гоффенгаймом" пройде у четвер, третього жовтня, о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, під час тренування "Динамо" лідер київської команди розпочав суперечку з одним з уболівальників на стадіоні.

"Динамо" не зможе зіграти з "Гоффенгаймом" в оптимальному складі через травми декількох футболістів київської команди.