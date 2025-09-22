Шовковский раскритиковал оборону Динамо после ничьей с Александрией

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в домашнем матче УПЛ сыграло вничью с "Александрией" (2:2). В этой игре команда потеряла два очка и подпустила к себе "Колос" и "Шахтер".

После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оценил ничью, передает пресс-служба "Динамо".

Матч "Динамо" - "Александрия". Фото: "Динамо"

Шовковский не понял Михавко

Шовковский рассказал, что сложно начинать матч при счете 0:1 в пользу соперника.

Относительно проблем в обороне, которые проявились в пропущенных голах в матчах против "Оболони" и "Александрии", тренер выразил разочарование действиями защитников. Он подчеркнул, что первый пропущенный мяч был необязательным, а второй — следствием непонятного решения Тараса Михавко, который не смог объяснить свои действия.

По мнению тренера, ключевая проблема заключается в неумении игроков принимать правильные решения на поле, несмотря на детальные тактические наработки и указания.

Матч "Динамо" - "Александрия". Фото: "Динамо"

Тренер также затронул вопрос реализации моментов, признав, что команда имела шансы не только сравнять счет, но и выйти вперед в первом тайме. Он вспомнил неудачную попытку форварда Герреро попасть по мячу и моменты Бленуце, назвав такие ошибки в атаке очень серьезными.

По словам тренера, над завершением атак команда работает на каждой тренировке, но не хватает индивидуального мастерства.

Также наставник взял на себя ответственность за неутешительный результат, отметив, что недопустимо так начинать и завершать матч.

"Я говорил ребятам, что завоевать чемпионство непросто. Но гораздо легче, чем удержать. Получить навыки, комбинации, взаимодействия, уверенность непросто, а растерять очень просто. А потом на то, чтобы снова собрать все воедино, надо много времени. Но ребята понимают проблему, которая существует сейчас. Будем работать и пытаться ее решить", — сказал тренер.

