Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский нашел виновных за неудачу Динамо с Александрией

Шовковский нашел виновных за неудачу Динамо с Александрией

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:53
Шовковский раскритиковал оборону Динамо после ничьей с Александрией
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в домашнем матче УПЛ сыграло вничью с "Александрией" (2:2). В этой игре команда потеряла два очка и подпустила к себе "Колос" и "Шахтер".

После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оценил ничью, передает пресс-служба "Динамо".

Реклама
Читайте также:
Александр Шовковский
Матч "Динамо" - "Александрия". Фото: "Динамо"

Шовковский не понял Михавко

Шовковский рассказал, что сложно начинать матч при счете 0:1 в пользу соперника.

Относительно проблем в обороне, которые проявились в пропущенных голах в матчах против "Оболони" и "Александрии", тренер выразил разочарование действиями защитников. Он подчеркнул, что первый пропущенный мяч был необязательным, а второй — следствием непонятного решения Тараса Михавко, который не смог объяснить свои действия.

По мнению тренера, ключевая проблема заключается в неумении игроков принимать правильные решения на поле, несмотря на детальные тактические наработки и указания.

Динамо - Александрия
Матч "Динамо" - "Александрия". Фото: "Динамо"

Тренер также затронул вопрос реализации моментов, признав, что команда имела шансы не только сравнять счет, но и выйти вперед в первом тайме. Он вспомнил неудачную попытку форварда Герреро попасть по мячу и моменты Бленуце, назвав такие ошибки в атаке очень серьезными.

По словам тренера, над завершением атак команда работает на каждой тренировке, но не хватает индивидуального мастерства.

Также наставник взял на себя ответственность за неутешительный результат, отметив, что недопустимо так начинать и завершать матч.

"Я говорил ребятам, что завоевать чемпионство непросто. Но гораздо легче, чем удержать. Получить навыки, комбинации, взаимодействия, уверенность непросто, а растерять очень просто. А потом на то, чтобы снова собрать все воедино, надо много времени. Но ребята понимают проблему, которая существует сейчас. Будем работать и пытаться ее решить", — сказал тренер.

Напомним, неизвестные источники показали в сети имя победителя церемонии "Золотой мяч-2025".

Греческий "Панатинаикос" не назначил Сергея Реброва главным тренером — специалист мог уйти из сборной.

футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский Тарас Михавко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации