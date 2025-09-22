Шовковський розкритикував оборону Динамо після нічиєї з Олександрією

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у домашнього матчу УПЛ зіграло внічию з "Олександрією" (2:2). В цій грі команда втратила два очки та підпустила до себе "Колос" і "Шахтар".

Після гри головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський оцінив нічию, передає пресслужба "Динамо".

Матч "Динамо" — "Олександрія". Фото: "Динамо"

Шовковський не зрозумів Михавка

Шовковський розповів, що складно починати матч за рахунку 0:1 на користь суперника.

Щодо проблем в обороні, які проявилися в пропущених голах у матчах проти "Оболоні" та "Олександрії", тренер висловив розчарування діями захисників. Він підкреслив, що перший пропущений м’яч був необов’язковим, а другий — наслідком незрозумілого рішення Тараса Михавка, який не зміг пояснити свої дії.

На думку тренера, ключова проблема полягає в невмінні гравців приймати правильні рішення на полі, попри детальні тактичні напрацювання та вказівки.

Матч "Динамо" — "Олександрія". Фото: "Динамо"

Тренер також торкнувся питання реалізації моментів, визнавши, що команда мала шанси не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед у першому таймі. Він згадав невдалу спробу форварда Герреро влучити по м’ячу та моменти Бленуце, назвавши такі помилки в атаці дуже серйозними.

За словами тренера, над завершенням атак команда працює на кожному тренуванні, але бракує індивідуальної майстерності.

Також наставник узяв на себе відповідальність за невтішний результат, наголосивши, що неприпустимо так розпочинати та завершувати матч.

"Я казав хлопцям, що завоювати чемпіонство непросто. Але набагато легше, ніж утримати. Здобути навички, комбінації, взаємодії, впевненість непросто, а розгубити дуже просто. А потім на те, аби знову зібрати все до купи, треба багато часу. Але хлопці розуміють проблему, яка існує нині. Будемо працювати та намагатися її вирішити", — сказав тренер.

