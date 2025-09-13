Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Румынские истребители перехватили беспилотник РФ
Главная Спорт Шовковский обвинил игроков в ничьей с Оболонью

Шовковский обвинил игроков в ничьей с Оболонью

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 19:03
Шовковский раскритиковал Динамо после дерби с Оболонью
Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Киевское "Динамо" в 5-м туре украинской Премьер-лиги сыграло вничью с "Оболонью". Столичное дерби завершилось со счетом 2:2, при этом "бело-синие" упустили преимущество в концовке матча.

Главный тренер Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции отметил, что еще до выхода на поле заметил у футболистов определенный недонастрой. 

Реклама
Читайте также:

По словам наставник "Динамо", команда имела достаточно возможностей, чтобы забить больше и довести матч до победы. Тренер также обратил внимание на ошибки в атакующих действиях, а решающим фактором назвал эпизод в обороне на последних минутах, который и привел к потере очков. 

Александр Караваев
Герреро поздравляет Караваева с забитым голом. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Почему Шовковскому не понравилась игра

Кроме того, в заявке "Динамо" на матч оказалось сразу несколько новичков, но на поле вышел лишь один из них. Шовковский подчеркнул, что футбол всегда вносит коррективы, и на игровое время могут рассчитывать только те, кто показывает должный уровень.

"Мы должны были реализовывать свои моменты, но ошибок оказалось слишком много. Видел недостаточный настрой у футболистов еще до начала игры и говорил об этом в раздевалке. Такие потери очков недопустимы, ведь они очень важны для чемпионата. Планировать можно все, но в итоге решает только игра", — объяснил Шовковский. 

"Динамо" сыграет свой следующий матч уже в среду, 17 сентября, против "Александрии" на выезде. Это будет поединок в рамках Кубка Украины. 

Напомним, в житомирском "Полесье" рассказали о перспективах в команде экс-игрока "Динамо" Георгия Бущана. 

А в европейском футболе назрел серьезный скандал из-за Ламина Ямала, который рассорил "Барселону" и сборную Испании. 

спорт футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский ФК Оболонь
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации