Шовковский раскритиковал Динамо после дерби с Оболонью

Киевское "Динамо" в 5-м туре украинской Премьер-лиги сыграло вничью с "Оболонью". Столичное дерби завершилось со счетом 2:2, при этом "бело-синие" упустили преимущество в концовке матча.
Главный тренер Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции отметил, что еще до выхода на поле заметил у футболистов определенный недонастрой.
По словам наставник "Динамо", команда имела достаточно возможностей, чтобы забить больше и довести матч до победы. Тренер также обратил внимание на ошибки в атакующих действиях, а решающим фактором назвал эпизод в обороне на последних минутах, который и привел к потере очков.
Кроме того, в заявке "Динамо" на матч оказалось сразу несколько новичков, но на поле вышел лишь один из них. Шовковский подчеркнул, что футбол всегда вносит коррективы, и на игровое время могут рассчитывать только те, кто показывает должный уровень.
"Мы должны были реализовывать свои моменты, но ошибок оказалось слишком много. Видел недостаточный настрой у футболистов еще до начала игры и говорил об этом в раздевалке. Такие потери очков недопустимы, ведь они очень важны для чемпионата. Планировать можно все, но в итоге решает только игра", — объяснил Шовковский.
"Динамо" сыграет свой следующий матч уже в среду, 17 сентября, против "Александрии" на выезде. Это будет поединок в рамках Кубка Украины.
