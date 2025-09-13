Шовковський розкритикував Динамо після дербі з Оболонню

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Київське "Динамо" в 5 турі української Прем'єр-ліги зіграло внічию з "Оболонню". Столичне дербі завершилося з рахунком 2:2, при цьому "біло-сині" втратили перевагу наприкінці матчу.

Головний тренер Олександр Шовковський на післяматчевій пресконференції зазначив, що ще до виходу на поле помітив у футболістів певне недостатнє налаштування.

За словами наставника "Динамо", команда мала достатньо нагод, щоб забити більше й довести матч до перемоги. Тренер також звернув увагу на помилки в атакувальних діях, а вирішальним чинником назвав епізод в обороні на останніх хвилинах, який і призвів до втрати очок.

Герреро вітає Караваєва із забитим голом. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Чому Шовковському не сподобалася гра

Крім того, у заявці "Динамо" на матч опинилося відразу кілька новачків, але на поле вийшов лише один із них. Шовковський підкреслив, що футбол завжди вносить корективи, і на ігровий час можуть розраховувати тільки ті, хто показує належний рівень.

"Ми повинні були реалізовувати свої моменти, але помилок виявилося занадто багато. Бачив недостатній настрій у футболістів ще до початку гри та говорив про це в роздягальні. Такі втрати очок неприпустимі, адже вони дуже важливі для чемпіонату. Планувати можна все, але в підсумку вирішує тільки гра", — пояснив Шовковський.

"Динамо" зіграє свій наступний матч уже в середу, 17 вересня, проти "Олександрії" на виїзді. Це буде поєдинок у рамках Кубка України.

