Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Спорт Шовковський звинуватив гравців у нічиїй з Оболонню

Шовковський звинуватив гравців у нічиїй з Оболонню

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 19:03
Шовковський розкритикував Динамо після дербі з Оболонню
Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Київське "Динамо" в 5 турі української Прем'єр-ліги зіграло внічию з "Оболонню". Столичне дербі завершилося з рахунком 2:2, при цьому "біло-сині" втратили перевагу наприкінці матчу.

Головний тренер Олександр Шовковський на післяматчевій пресконференції зазначив, що ще до виходу на поле помітив у футболістів певне недостатнє налаштування. 

Реклама
Читайте також:

За словами наставника "Динамо", команда мала достатньо нагод, щоб забити більше й довести матч до перемоги. Тренер також звернув увагу на помилки в атакувальних діях, а вирішальним чинником назвав епізод в обороні на останніх хвилинах, який і призвів до втрати очок.

Александр Караваев
Герреро вітає Караваєва із забитим голом. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Чому Шовковському не сподобалася гра

Крім того, у заявці "Динамо" на матч опинилося відразу кілька новачків, але на поле вийшов лише один із них. Шовковський підкреслив, що футбол завжди вносить корективи, і на ігровий час можуть розраховувати тільки ті, хто показує належний рівень.

"Ми повинні були реалізовувати свої моменти, але помилок виявилося занадто багато. Бачив недостатній настрій у футболістів ще до початку гри та говорив про це в роздягальні. Такі втрати очок неприпустимі, адже вони дуже важливі для чемпіонату. Планувати можна все, але в підсумку вирішує тільки гра", — пояснив Шовковський.

"Динамо" зіграє свій наступний матч уже в середу, 17 вересня, проти "Олександрії" на виїзді. Це буде поєдинок у рамках Кубка України.

Нагадаємо, у житомирському "Поліссі" розповіли про перспективи в команді ексгравця "Динамо" Георгія Бущана.

А в європейському футболі назрів серйозний скандал через Ламіна Ямала, який посварив "Барселону" та збірну Іспанії.

спорт футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський ФК Оболонь
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації