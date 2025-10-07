Видео
Сикан близок к возвращению в Украину

Сикан близок к возвращению в Украину

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:01
Даниил Сикан может вернуться в Шахтер — что известно
Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"

Украинский нападающий турецкого "Трабзонспора" Даниил Сикан никак не может стать основным в команде. К тому же тренерский штаб использует его как вингера.

Поэтому Сикан вскоре может вернуться в Украину, сообщил FOTOSPOR.

Даниил Сикан
Даниил Сикан после гола. Фото: "Трабзонспор"

В каком клубе будет играть Сикан

После начала нового сезона 24-летний нападающий продолжает получать минимальное игровое время, проведя лишь шесть матчей, забив один гол и отдав один ассист.

Главный тренер Фатих Текке проводит с ним индивидуальные беседы, пытаясь адаптировать Сикана к позиции левого вингера или оттянутого нападающего из-за конкуренции в атаке.

Текке дал Сикану дедлайн до января 2026 года, чтобы проявить себя. Если прогресс он сочтет неудовлетворительным, украинец покинет клуб зимой.

Контракт с "Трабзонспором", куда Сикан перешел из "Шахтера" в январе 2025-го за 6 млн евро, действует до 2029-го.

За "Трабзонспор" Сикан сыграл 24 матча, забив четыре гола и отдав три ассиста.
Вернуть футболиста хочет "Шахтер", который был его предыдущим клубом.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран не против такого решения, поскольку у него эпидемия травм и проблемы с лимитом на легионеров в УПЛ.

Напомним, киевское "Динамо" может перехватить у "Шахтера" одного из самых талантливых молодых футболистов Кипра.

Один из лидеров национальной сборной Украины не сыграет в важных матчах отбора на ЧМ-2026.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
