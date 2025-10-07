Данило Сікан може повернутися в Шахтар — що відомо

Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Український нападник турецького "Трабзонспору" Данило Сікан ніяк не може стати основним в команді. До того ж тренерський штаб використовує його як вінгера.

Тому Сікан невдовзі може повернутися в Україну, повідомив FOTOSPOR.

Реклама

Читайте також:

Данило Сікан після голу. Фото: "Трабзонспор"

В якому клубі гратиме Сікан

Після початку нового сезону 24-річний нападник продовжує отримувати мінімальний ігровий час, провівши лише шість матчів, забив один гол і віддавши один асист.

Головний тренер Фатіх Текке проводить з ним індивідуальні розмови, намагаючись адаптувати Сікана до позиції лівого вінгера чи відтянутого нападника через конкуренцію в атаці.

Текке дав Сікану дедлайн до січня 2026 року, щоб проявити себе. Якщо прогрес він вважатиме незадовільним, українець покине клуб взимку.

Контракт з "Трабзонспором", куди Сікан перейшов із "Шахтаря" в січні 2025-го за 6 млн євро, діє до 2029-го.

За "Трабзонспор" Сікан зіграв 24 матчі, забивши чотири голи та віддавши три асисти.

Повернути футболіста хоче "Шахтар", який був його попереднім клубом.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран не проти такого рішення, оскільки у нього епідемія травм та проблеми з лімітом на легіонерів в УПЛ.

Нагадаємо, київське "Динамо" може перехопити у "Шахтаря" одного із найталановитіших молодих футболістів Кіпру.

Один із лідерів національної збірної України не зіграє у важливих матчах відбору на ЧС-2026.