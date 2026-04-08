Симеоне придумал коварный способ нейтрализовать Ламина Ямаля

Симеоне придумал коварный способ нейтрализовать Ламина Ямаля

Дата публикации 8 апреля 2026 15:04
Атлетико будет провоцировать Ямаля на удаление в матче с Барселоной
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Фото: Reuters/Paul Childs

Каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико" встретятся во второй раз за неделю. На этот раз команды сыграют в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. У "матрасников" уже готов план на этот поединок

Столичная команда собирается нейтрализовать одного из лучших футболистов "блауграны", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario Sport

"Атлетико" и "Барселона" уже обменялись победами в нынешнем сезоне. Мадридцы выбили "Барселону" из Кубка Испании, но каталонцыт взяли реванш в недавнем матче чемпионата Испании. То противостояние, которое "сине-гранатовые" выиграли со счетом 2:1, запомнилось скандальным поведением болельщиков. И это дало Диего Симеоне пищу для размышлений. 

Ламин Ямаль в матче против "Атлетико" 4 апреля 2026 года
Нервы Ламина Ямаля в игре с "Атлетико". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Что придумал главный тренер "Атлетико" 

Во время поединка фаны столичной команды не только освистывали Ламина Ямаля, но и дразнили его на рассовой и религиозной почве. Обструкция продолжалась весь матч. Дошло до того, что молодой футболист занервничал и начал проявлять эмоции даже в отношении партнеров по команде. 

Согласно инсайду испанских журналистов, Диего Симеоне это заметил. Он уже дал команду футболистам "Атлетико" выводить Ламина Ямаля из себя, чтобы испанец получил красную карточку в первом четвертьфинале и не смог сыграть в ответном поединке. 

"Барселона" примет "Атлетико" на "Камп Ноу" в среду, 8 апреля, в 22:00 по киевскому времени. 

Лига чемпионов Барселона Диего Симеоне Атлетико Мадрид Ламин Ямал
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
