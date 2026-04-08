Атлетіко провокуватиме Ямаля на вилучення в матчі з Барселоною

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне. Фото: Reuters/Paul Childs

Каталонська "Барселона" та мадридський "Атлетіко" зустрінуться вдруге за тиждень. Цього разу команди зіграють у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У "матрацників" уже готовий план на цей поєдинок.

Столична команда збирається нейтралізувати одного з найкращих футболістів "блауграни", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario Sport.

"Атлетіко" та "Барселона" вже обмінялися перемогами в нинішньому сезоні. Мадридці вибили "Барселону" з Кубка Іспанії, але каталонці взяли реванш у недавньому матчі чемпіонату Іспанії. Те протистояння, яке "синьо-гранатові" виграли з рахунком 2:1, запам'яталося скандальною поведінкою вболівальників. І це дало Дієго Сімеоне поживу для роздумів.

Нерви Ламіна Ямаля у грі з "Атлетіко". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Що придумав головний тренер "Атлетіко"

Під час поєдинку фани столичної команди не тільки освистували Ламіна Ямаля, а й дражнили його на расовому та релігійному ґрунті. Обструкція тривала весь матч. Дійшло до того, що молодий футболіст занервував і почав проявляти емоції навіть щодо партнерів по команді.

Згідно з інсайдом іспанських журналістів, Дієго Сімеоне це помітив. Він уже дав команду футболістам "Атлетіко" виводити Ламіна Ямаля з себе, щоб іспанець отримав червону картку в першому чвертьфіналі і не зміг зіграти в матчі-відповіді.

"Барселона" прийме "Атлетіко" на "Камп Ноу" в середу, 8 квітня, о 22:00 за київським часом.

