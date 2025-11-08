Сын Козловского рассказал, есть ли у Руха будущее

Григорий и Святослав Козловские. Фото: instagram.com/svatikjr

В последние месяцы некоторые источники распространяли информацию, что сезон УПЛ 2025/2026 гг. станет последним в истории львовского "Руха". Команда должна была бы снять с чемпионата взрослую команду и развивала бы только академию.

Возможное снятие "Руха" с чемпионата Украины прокомментировал сын почетного президента клуба Григория Козловского Святослав Козловский в интервью "Спортивке".

Что будет с львовским "Рухом"

По словам Святослава, он не верит в снятие команды, поскольку клуб дает его отцу медийность, которую тот любит.

"Относительно этого мне ничего неизвестно. Я думаю, что такого не может быть. Мой отец не сможет быть без команды", — сказал Козловский-младший.

Святослав отметил, что его отец слишком привязан к футбольному вниманию и публичности.

"Он любит быть в центре событий, сниматься на камеры, чувствовать себя номером один. Без этого он не представляет своей жизни", — рассказал Козловский-младший.

Кроме того, Святослав рассказал, что отец стремится создать в клубе "нового Фергюсона или Мончи", инвестируя значительные средства в "Рух". В то же время сын воздержался от оценки финансового состояния отца, отметив, что не имеет точной информации.

