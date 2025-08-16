Відео
Головна Спорт Син Козловського нецензурно розкритикував тренера Руха Федика

Син Козловського нецензурно розкритикував тренера Руха Федика

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:39
Козловський жорстко розкритикував тренера Руху Федика після поразки від Оболоні
Григорій та Святослав Козловські. Фото: instagram.com/svatikjr

У третьому турі Української прем'єр-ліги львівський "Рух" поступився київський "Оболоні" (1:2). Після поразки висловився колишній гравець львів'ян та син засновника клубу Григорія Козловського Святослав.

Козловський-молодший висловився в сторіз Instagram.

Читайте також:
Иван Федик
Головний тренер "Руха" Іван Федик. Фото: "Рух"

Федику згадали заміни в першому таймі та забракованого гравця

Святослав жорстко розкритикував головного тренера Івана Федика через "тактичні" рішення під час гри, зокрема дві заміни в першому таймі.

Козловський вважає що дії Федика свідчать про відсутність належної підготовки. Він висловив обурення, вважаючи, що такі зміни підривають стабільність складу й демонструють непрофесійний підхід.

Козловський поставив під сумнів здатність Федика ефективно готувати команду, зауваживши, що тренер, ймовірно, не має чіткого уявлення про стан гравців перед матчем.

"Чудак робить дві заміни у першому таймі, потім ще одну в перерві матчу. Скажіть мені, як він, довб***б, готується до гри? Як ти награєш склад, якщо ти не знаєш, хто у якому стані? Як ти награєш склад, ід*от?

Йди в п’ятий клас і тренуй дітей, нехай там по тайму грають. Як у професійній команді давати по тайму грати? Киргиз (Алмазбеков Бекназ) — найсильніший хавбек команди і він його на заміні тримає. Значить, він тупо**лий д*біл… Тренер, ти великий… Розказуєш, ч*о ти галіме", — заявив Козловський.

"Рух" цього сезону виграв лише один матч з трьох. В другому турі команда поступилася "Динамо" з рахунком 1:5.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Польщі, де вперше за довгий час перемогла Ніколу Оліслагерс.

Київське "Динамо" в серпні може купити вихованця мадридського "Реалу".

У Німеччині через іcламістів відому спортсменку підозрюють в екстремізмі.

футбол УПЛ Рух Львів Григорій Козловський Іван Федик
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
