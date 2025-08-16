Видео
Главная Спорт Сын Козловского нецензурно раскритиковал тренера Руха Федыка

Сын Козловского нецензурно раскритиковал тренера Руха Федыка

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:39
Козловский жестко раскритиковал тренера Руха Федыка после поражения от Оболони
Григорий и Святослав Козловские. Фото: instagram.com/svatikjr

В третьем туре Украинской премьер-лиги львовский "Рух" уступил киевской "Оболони" (1:2). После поражения высказался бывший игрок львовян и сын основателя клуба Григория Козловского Святослав.

Козловский-младший высказался в сториз Instagram.

Иван Федик
Главный тренер "Руха" Иван Федык. Фото: "Рух"

Федыку вспомнили замены в первом тайме и забракованного игрока

Святослав жестко раскритиковал главного тренера Ивана Федыка из-за "тактических" решений во время игры, в частности двух замен в первом тайме.

Козловский считает, что действия Федыка свидетельствуют об отсутствии надлежащей подготовки. Он выразил возмущение, считая, что такие изменения подрывают стабильность состава и демонстрируют непрофессиональный подход.

Козловский поставил под сомнение способность Федыка эффективно готовить команду, отметив, что тренер, вероятно, не имеет четкого представления о состоянии игроков перед матчем.

"Чудак делает две замены в первом тайме, потом еще одну в перерыве матча. Скажите мне, как он, долб***б, готовится к игре? Как ты наигрываешь состав, если ты не знаешь, кто в каком состоянии? Как ты наигрываешь состав, идиот?

Иди в пятый класс и тренируй детей, пусть там по тайму играют. Как в профессиональной команде давать по тайму играть? Киргиз (Алмазбеков Бекназ) — самый сильный хавбек команды и он его на замене держит. Значит, он тупо**лый д*бил... Тренер, ты великий... Рассказываешь, ч*о ты галимое", — заявил Козловский.

"Рух" в этом сезоне выиграл лишь один матч из трех. Во втором туре команда уступила "Динамо" со счетом 1:5.

футбол УПЛ Рух Львов Григорий Козловский Иван Федик
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
