Козловский жестко раскритиковал тренера Руха Федыка после поражения от Оболони

В третьем туре Украинской премьер-лиги львовский "Рух" уступил киевской "Оболони" (1:2). После поражения высказался бывший игрок львовян и сын основателя клуба Григория Козловского Святослав.

Козловский-младший высказался в сториз Instagram.

Святослав жестко раскритиковал главного тренера Ивана Федыка из-за "тактических" решений во время игры, в частности двух замен в первом тайме.

Козловский считает, что действия Федыка свидетельствуют об отсутствии надлежащей подготовки. Он выразил возмущение, считая, что такие изменения подрывают стабильность состава и демонстрируют непрофессиональный подход.

Козловский поставил под сомнение способность Федыка эффективно готовить команду, отметив, что тренер, вероятно, не имеет четкого представления о состоянии игроков перед матчем.

"Чудак делает две замены в первом тайме, потом еще одну в перерыве матча. Скажите мне, как он, долб***б, готовится к игре? Как ты наигрываешь состав, если ты не знаешь, кто в каком состоянии? Как ты наигрываешь состав, идиот?

Иди в пятый класс и тренируй детей, пусть там по тайму играют. Как в профессиональной команде давать по тайму играть? Киргиз (Алмазбеков Бекназ) — самый сильный хавбек команды и он его на замене держит. Значит, он тупо**лый д*бил... Тренер, ты великий... Рассказываешь, ч*о ты галимое", — заявил Козловский.

"Рух" в этом сезоне выиграл лишь один матч из трех. Во втором туре команда уступила "Динамо" со счетом 1:5.

