Син Козловського розповів, чи є у Руху майбутнє

Григорій та Святослав Козловські. Фото: instagram.com/svatikjr

В останні місяці деякі джерела розповсюджували інформацію, що сезон УПЛ 2025/2026 рр. стане останнім в історії львівського "Руху". Команда мала б зняти з чемпіонату дорослу команду та розвивала б лише академію.

Можливе зняття "Руху" з чемпіонату України прокоментував син почесного президента клуба Григорія Козловського Святослав Козловський в інтерв'ю "Спортивці".

Святослав Козловський. Фото: instagram.com/svatikjr

Що буде з львівським "Рухом"

За словами Святослава, він не вірить у зняття команди, оскільки клуб дає його батьку медійність, яку той любить.

"Щодо цього мені нічого невідомо. Я думаю, що такого не може бути. Мій батько не зможе бути без команди", — сказав Козловський-молодший.

Святослав зазначив, що його батько надто прив’язаний до футбольної уваги й публічності.

"Він любить бути в центрі подій, зніматися на камери, відчувати себе номером один. Без цього він не уявляє свого життя", — розповів Козловський-молодший.

Крім того, Святослав розповів, що батько прагне створити в клубі "нового Фергюсона чи Мончі", інвестуючи значні кошти у "Рух". Водночас син утримався від оцінки фінансового стану батька, зазначивши, що не має точної інформації.

