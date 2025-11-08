Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Син Козловського розповів, чи батько відмовиться від Руху

Син Козловського розповів, чи батько відмовиться від Руху

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 17:35
Оновлено: 17:36
Син Козловського розповів, чи є у Руху майбутнє
Григорій та Святослав Козловські. Фото: instagram.com/svatikjr

В останні місяці деякі джерела розповсюджували інформацію, що сезон УПЛ 2025/2026 рр. стане останнім в історії львівського "Руху". Команда мала б зняти з чемпіонату дорослу команду та розвивала б лише академію.

Можливе зняття "Руху" з чемпіонату України прокоментував син почесного президента клуба Григорія Козловського Святослав Козловський в інтерв'ю "Спортивці".

Реклама
Читайте також:
Святослав Козловский
Святослав Козловський. Фото: instagram.com/svatikjr

Що буде з львівським "Рухом"

За словами Святослава, він не вірить у зняття команди, оскільки клуб дає його батьку медійність, яку той любить.

"Щодо цього мені нічого невідомо. Я думаю, що такого не може бути. Мій батько не зможе бути без команди", — сказав Козловський-молодший.

Святослав зазначив, що його батько надто прив’язаний до футбольної уваги й публічності.

"Він любить бути в центрі подій, зніматися на камери, відчувати себе номером один. Без цього він не уявляє свого життя", — розповів Козловський-молодший.

Крім того, Святослав розповів, що батько прагне створити в клубі "нового Фергюсона чи Мончі", інвестуючи значні кошти у "Рух". Водночас син утримався від оцінки фінансового стану батька, зазначивши, що не має точної інформації.

Нагадаємо, футболіст "Динамо" Андрій Ярмоленко зупинився за крок від рекордів.

Донька легенди київського "Динамо" Олега Кузнецова покинула Росію після початку повномасштабного вторгнення.

УАФ футбол УПЛ Рух Львів Григорій Козловський
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації