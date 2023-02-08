Сын Роналдиньо будет играть за "Барселону"
Наследник легендарного бразильского футболиста Роналдиньо прошел медицинский осмотр в каталонской "Барселоне". Именно в этой команде атакующий полузащитник добился своих самых значимых успехов на клубном уровне.
В ближайшее время Жуан де Ассис Морейра подпишет контракт с "сине-гранатовыми", сообщает El Mundo Deportivo.
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Что известно о сыне Роналдиньо?
17-летний Жуан Морейра играет на позиции центрального нападающего. Он является воспитанником футбольных академий "Фламенго" и "Васко да Гама". С 2018 по 2022 годы молодой футболист выступал за бразильский "Крузейро".
Сын Роналдиньо уже расторг контракт с "лисами" и успешно прошел медицинское обследование в "Барселоне". Известно, что его отец предложил руководству и тренерскому штабу каталонского клуба просмотреть Жуана в деле. Морейра, у которого есть гражданство Испании, произвел впечатление на Хави и его помощников.
Молодого футболиста зачислят в систему "Барселоны", о дебюте в основной команде речи пока не идет. Ему придется заслужить это право благодаря таланту и кропотливой работе. Но стороны довольны переговорами и ожидают, что сотрудничество принесет им успех.
Сам Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 годы. Он выиграл с каталонцами Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, получил в 2005 году Золотой мяч. В 2018 году бразилец завершил карьеру и работал в "Барселоне" в качестве представителя клуба в Южной Америке.
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