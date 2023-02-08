Син Роналдіньо гратиме за "Барселону"

Молодий футболіст спробує пробитися до основи каталонської команди

Спадкоємець легендарного бразильського футболіста Роналдіньо пройшов медичний огляд у каталонській "Барселоні". Саме в цій команді атакуючий півзахисник досяг своїх найзначніших успіхів на клубному рівні.

Найближчим часом Жуан де Ассіс Морейра підпише контракт із "синьо-гранатовими", повідомляє El Mundo Deportivo.

Що відомо про сина Роналдіньо?

17-річний Жуан Морейра грає на позиції центрального нападаючого. Він є вихованцем футбольних академій "Фламенго" та "Васко да Гама". З 2018 до 2022 року молодий футболіст виступав за бразильський "Крузейро".

Син Роналдіньо вже розірвав контракт із "лисицями" і успішно пройшов медичне обстеження у "Барселоні". Відомо, що його батько запропонував керівництву та тренерському штабу каталонського клубу переглянути Жуана у справі. Морейра, який має громадянство Іспанії, справив враження на Хаві та його помічників.

Молодого футболіста зарахують до системи "Барселони", про дебют в основній команді поки не йдеться. Йому доведеться заслужити це право завдяки таланту та кропіткій роботі. Але сторони задоволені переговорами та очікують, що співпраця принесе їм успіх.

Сам Роналдіньо виступав за "Барселону" з 2003 до 2008 року. Він виграв із каталонцями Лігу чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, отримав у 2005 році Золотий м'яч. У 2018 році бразилець завершив кар'єру і працював у "Барселоні" як представник клубу в Південній Америці.

Нагадаємо, громадянська дружина португальського футболіста Кріштіану Роналду спровокувала скандальний інцидент. Джорджина Родрігес порушила закон про пристойність у Саудівській Аравії. Іспанська модель з'явилася на публіці в надто відвертій сукні.

Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Колишня дівчина словенського футболіста Беньяміна Вербича розповіла, чому він залишив київське "Динамо" влітку минулого року.