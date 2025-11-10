Видео
Сын Усика снова выиграл награду на турнире по единоборствам

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 13:53
обновлено: 14:34
Сын Александра Усика Кирилл получил очередную медаль на Кубке Андалусии
Александр Усик. Фото: Reuters

Семья абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика продолжает одерживать победы. Старший сын боксера Кирилл выступает в дзюдо.

Кирилл снова выиграл медаль в Испании, сообщила академия Ивана Васильчука, где тренируются Кирилл и Михаил Усики.

Читайте также:
Кирилл Усик
Кирилл Усик с зеленым поясом на подиуме. Фото: скриншот

Новая награда старшего из младших Усиков

Известно, что подопечные академии Ивана Васильчука, которая после полномасштабного вторжения в Украину перебралась в Испанию, были участниками Кубка Андалусии.

Кирилл Усик на этом турнира занял третью позицию. В октябре он уже выигрывал серебряную и бронзовую награды на этапах Кубка мира.

Отметим, что Александр Усик, вероятно, вернется на ринг весной 2026 года для боя с Фабио Уордли.

Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского впервые спросили об отставке.

Нападающий "Ромы" Артем Довбик травмировался перед матчами с Францией и Исландией.

