Сын Александра Усика Кирилл получил очередную медаль на Кубке Андалусии

Сын Усика снова выиграл награду на турнире по единоборствам
Семья абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика продолжает одерживать победы. Старший сын боксера Кирилл выступает в дзюдо.
Кирилл снова выиграл медаль в Испании, сообщила академия Ивана Васильчука, где тренируются Кирилл и Михаил Усики.
Новая награда старшего из младших Усиков
Известно, что подопечные академии Ивана Васильчука, которая после полномасштабного вторжения в Украину перебралась в Испанию, были участниками Кубка Андалусии.
Кирилл Усик на этом турнира занял третью позицию. В октябре он уже выигрывал серебряную и бронзовую награды на этапах Кубка мира.
Отметим, что Александр Усик, вероятно, вернется на ринг весной 2026 года для боя с Фабио Уордли.
Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского впервые спросили об отставке.
Нападающий "Ромы" Артем Довбик травмировался перед матчами с Францией и Исландией.
Читайте Новини.LIVE!