Син Усика знову виграв нагороду на турнірі з єдиноборств

Дата публікації: 10 листопада 2025 13:53
Оновлено: 13:53
Син Олександра Усика Кирило здобув чергову медаль на Кубку Андалусії
Олександр Усик. Фото: Reuters

Сім'я абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика продовжує здобувати перемоги. Старший син боксера Кирило виступає в дзюдо.

Кирило знову виграв медаль в Іспанії, повідомила академія Івана Васильчука, де тренуються Кирило та Михайло Усики.

Читайте також:
Кирилл Усик
Кирило Усик з зеленим поясом на подіумі. Фото: скриншот

Нова нагорода старшого із молодших Усиків

Наразі відомо, що підопічні академії Івана Васильчука, яка після повномасштабного вторгнення в Україну перебралася в Іспанію, були учасниками Кубка Андалусії.

Кирило Усик на цьому турніру посів третю позицію. У жовтні він вже вигравав срібну та бронзову нагороди на етапах Кубка світу.

Зазначимо, що Олександр Усик, ймовірно, повернеться на ринг весною 2026 року для бою з Фабіо Вордлі. 

Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського вперше запитали щодо відставки.

Нападник "Роми" Артем Довбик травмувався перед матчами з Францією та Ісландією.

діти Олександр Усик Іспанія Дзюдо Кирило Усик
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
