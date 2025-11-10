Син Олександра Усика Кирило здобув чергову медаль на Кубку Андалусії

Син Усика знову виграв нагороду на турнірі з єдиноборств
Сім'я абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика продовжує здобувати перемоги. Старший син боксера Кирило виступає в дзюдо.
Кирило знову виграв медаль в Іспанії, повідомила академія Івана Васильчука, де тренуються Кирило та Михайло Усики.
Нова нагорода старшого із молодших Усиків
Наразі відомо, що підопічні академії Івана Васильчука, яка після повномасштабного вторгнення в Україну перебралася в Іспанію, були учасниками Кубка Андалусії.
Кирило Усик на цьому турніру посів третю позицію. У жовтні він вже вигравав срібну та бронзову нагороди на етапах Кубка світу.
Зазначимо, що Олександр Усик, ймовірно, повернеться на ринг весною 2026 року для бою з Фабіо Вордлі.
