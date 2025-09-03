Видео
Главная Спорт Скандал в Байере — что стоит за увольнением Тен Хага

Скандал в Байере — что стоит за увольнением Тен Хага

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:48
Увольнение Тен Хага из Байера — известны реальные причины
Тренер Эрик Тен Хаг во время матча. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Известный тренер Эрик Тен Хаг всего за два месяца у руля "Байера" сумел настроить против себя практически всех в клубе. Он установил очередной антирекорд в своей карьере. 

Именно конфликты с руководством, игроками и даже сотрудниками стали главной причиной его скорой отставки, сообщает Sport Bild.

Читайте также:

Тренер публично критиковал трансферную политику и требовал усиления состава, из-за чего руководство перестало учитывать его мнение. Дополнительным ударом стал уход Гранита Джаки, с которым Тен Хаг не согласился, хотя сделка уже была утверждена. 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг в чемпионате Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Потеря доверия в Леверкузене

Ситуацию усугубила реакция команды. Футболисты жаловались на отсутствие мотивации. Перед матчем с "Хоффенхаймом" тренер даже не произнес установочную речь. К тому же тренировки казались игрокам странными: чрезмерные отжимания Тен Хаг ставил наравне с упражнениями с мячом.

Тактические идеи голландца не находили отклика, а атмосфера в раздевалке стремительно ухудшалась. В итоге опытные сотрудники "Байера" назвали его худшим тренером за последние двадцать лет. Отставка после всего двух туров выглядела неизбежной.

Теперь "Байер" готовится искать нового наставника. В прессе звучат имена, включая возможное возвращение Хаби Алонсо, который оставил сильное наследие в Леверкузене перед уходом в "Манчестер Юнайтед". 

Напомним, тренерская отставка может произойти и в киевском "Динамо", но у Александра Шовковского еще есть шанс сохранить работу в клубе. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис упустил возможность пригласить в столичную команду перспективного украинского футболиста. 

Форвард "Жироны" Владислав Ванат прибыл в Испанию не один, а со своей девушкой — показываем, как она выглядит

спорт футбол тренер Бундеслига Байер Эрик Тен Хаг
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
