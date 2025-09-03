Звільнення Тен Хага з Баєра — відомі реальні причини

Тренер Ерік Тен Хаг під час матчу. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Відомий тренер Ерік Тен Хаг всього за два місяці біля керма "Баєра" зумів налаштувати проти себе практично всіх у клубі. Він встановив черговий антирекорд у своїй кар'єрі.

Саме конфлікти з керівництвом, гравцями та навіть співробітниками стали головною причиною його швидкої відставки, повідомляє Sport Bild.

Тренер публічно критикував трансферну політику та вимагав посилення складу, через що керівництво перестало враховувати його думку. Додатковим ударом став відхід Граніта Джакі, з яким Тен Хаг не погодився, хоча угода вже була затверджена.

Ерік Тен Хаг у чемпіонаті Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker

Втрата довіри в Леверкузені

Ситуацію погіршила реакція команди. Футболісти скаржилися на відсутність мотивації. Перед матчем із "Гоффенгаймом" тренер навіть не виголосив установчу промову. До того ж тренування здавалися гравцям дивними: надмірні віджимання Тен Хаг ставив нарівні з вправами з м'ячем.

Тактичні ідеї голландця не знаходили відгуку, а атмосфера в роздягальні стрімко погіршувалася. У підсумку досвідчені співробітники "Баєра" назвали його найгіршим тренером за останні двадцять років. Відставка після всього двох турів виглядала неминучою.

Тепер "Баєр" готується шукати нового наставника. У пресі звучать імена, включно з можливим поверненням Хабі Алонсо, який залишив сильну спадщину в Леверкузені перед тим, як піти в "Манчестер Юнайтед".

