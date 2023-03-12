"Слава Украине": грузин Мераб Двалишвили разгромил поклонника путина Петра Яна на турнире UFC
В воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Грузин Мераб Двалишвили уничтожил россиянина Петра Яна в главном событии турнира UFC.
Об этом сообщает "МЕТА Спорт".
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Детали боя
В главном событии турнира бывший обладатель титула в самом легком дивизионе (до 61 кг) россиянин Петр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили.
Бой продолжался все пять раундов и завершился разгромной победой Двалишвили единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
Таким образом, Петр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
После боя Двалишвили высказался в поддержку грузинского и украинского народов и призвал остановить войну.
"Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего пять миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны", — сказал Двалишвили.
Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик выйдет на ринг в объединительном бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли. Ранее бой планировалось организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.
Добавим, накануне Фьюри выдвинул ультиматум украинцу, по которому Усик мог надеяться только на 30% призовых. Украинский боксер согласился, но при одном условии, если Фьюри пожертвует Украине 1 млн фунтов сразу после боя.