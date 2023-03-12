"Слава Україні": грузин Мераб Двалішвілі розгромив прихильника путіна Петра Яна на турнірі UFC

Мераб Двалішвілі переміг Петра Яна

У неділю, 12 березня, у Лас-Вегасі (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221. Грузин Мераб Двалішвілі знищив росіянина Петра Яна у головній події турніру UFC.

Про це повідомляє "МЕТА Спорт".

Деталі бою

У головній події турніру колишній володар титулу в найлегшому дивізіоні (до 61 кг) росіянин Петро Ян зустрівся з грузином Мерабом Двалішвілі.

Бій тривав усі п'ять раундів і завершився розгромною перемогою Двалішвілі одноголосним рішенням суддів (50-45, 50-45, 50-45).

Таким чином, Петро Ян зазнав третьої поразки поспіль. Всього на його рахунку 16 перемог та п'ять поразок у змішаних єдиноборствах.

Двалішвілі здобув 15 перемогу в MMA. Також на його рахунку чотири поразки.

Після бою Двалішвілі висловився на підтримку грузинського і українського народів і закликав зупинити війну.

"Спасибі всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише п'ять мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна тільки свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни", — сказав Двалішвілі.

Нагадаємо, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі домовилися провести бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик вийде на ринг в об'єднавчому бою з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі 29 квітня на лондонському стадіоні Вемблі. Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Додамо, напередодні Ф'юрі висунув ультиматум українцеві, за яким Усик міг сподіватися лише на 30% призових. Український боксер погодився, але за однієї умови — якщо Ф'юрі пожертвує Україні 1 млн фунтів одразу після бою.