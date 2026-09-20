Хейден Панеттьер перед смертью хотела рассказать свою историю

Американская актриса и певица Хейден Панеттьер. Фото: haydenpanettiere/Instagram

Актриса и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер перед смертью хотела, чтобы историю ее жизни рассказали именно так, как она ее видела. Она не хотела, чтобы за нее это делали другие люди, руководствуясь собственными интерпретациями или предположениями. Об этом рассказала ее близкая подруга Руби Роуз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Руби Роуз в интервью Entertainment Tonight.

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Что рассказала подруга Хейден Панеттьер

В интервью Entertainment Tonight Руби Роуз рассказала о последнем разговоре с Хейден Панеттьер и ее желании самостоятельно рассказать историю своей жизни. Во время разговора Роуз не сдерживала слёз и назвала Хейден Панеттьер своей лучшей подругой.

По словам Роуз, Хейден хотела, чтобы ее историю рассказали без посторонних интерпретаций и домыслов — так, как она сама этого хотела.

"Хейден, все, чего она когда-либо хотела, — это чтобы её историю рассказали так, как она того хотела, на ее условиях", — отметила Роуз.

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Также она добавила, что сначала не ожидала, что они станут близкими подругами. По её словам, она не была уверена, что хочет дружить с публичными людьми из-за предыдущего негативного опыта взаимодействия с представителями индустрии.

"Я даже не думала, что мы станем подругами. Я не знала, хочу ли иметь друзей среди знаменитостей, потому что у меня не было хорошего опыта общения с этой индустрией", — пояснила Роуз.

Как началась дружба актрис

Роуз рассказала, что Панеттьер сама подошла к ней на одном из мероприятий. После этого они начали общаться, и их дружба длилась пять лет.

По словам Роуз, в течение этого времени они поддерживали ежедневную связь.

Хейден Панеттьер. Фото: haydenpanettiere/Instagram

Что известно о смерти Хейден Панеттьер

Незадолго до смерти Хейден Панеттьер выпустила мемуары "Это я: Расплата". В книге актриса рассказала, в частности, о зависимости от алкоголя и наркотиков, а также о сложных отношениях с матерью.

Панеттьер скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Её нашли без сознания в собственном доме в городе Гринвилл, штат Южная Каролина (США).

Предварительная аутопсия не выявила признаков травмы. В то же время официальная причина смерти пока не обнародована. Представитель актрисы сообщил, что расследование продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после получения результатов токсикологической экспертизы.

Новини.LIVE сообщали, что следователи проверяют версию, согласно которой Хейден Панеттьер могла умереть после приема оксикодона с примесью фентанила. Правоохранители устанавливают происхождение таблетки и ее возможную связь с дилером. Окончательные выводы должны быть сделаны после получения результатов токсикологической экспертизы.

Новини.LIVE также писали, что правоохранители хотят получить доступ к телефону Брайана Хикерсона, который находился рядом с Хейден Панеттьер в день её смерти. Следователи считают, что устройство может помочь установить его контакты, местонахождение и события последних часов жизни актрисы. Также правоохранители проверяют свидетельства о конфликтах между Панеттьер и Хикерсоном и его возможной роли в деле.