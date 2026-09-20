Гейден Панеттьєр перед смертю хотіла розповісти свою історію

Американська акторка та співачка Гейден Панеттьєр. Фото: haydenpanettiere/Instagram

Акторка та екснаречена українського боксера Володимира Кличка Гейден Панеттьєр перед смертю хотіла, щоб історію її життя розповіли саме так, як вона її бачила. Вона не хотіла, щоб за неї це робили інші люди через власні інтерпретації чи припущення. Про це розповіла її близька подруга Рубі Роуз.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Рубі Роуз в інтерв'ю Entertainment Tonight.

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Що розповіла подруга Гейден Панеттьєр

В інтерв’ю Entertainment Tonight Рубі Роуз розповіла про останню розмову з Гейден Панеттьєр та її бажання самостійно розповісти історію свого життя. Під час розмови Роуз не стримувала сліз і назвала Гейден Панеттьєр своєю найкращою подругою.

За словами Роуз, Гейден хотіла, щоб її історію розповіли без чужих інтерпретацій і припущень — так, як вона сама цього прагнула.

"Гейден, все, чого вона коли-небудь хотіла, — це щоб її історію розповіли так, як вона того хотіла, на її умовах", — зазначила Роуз.

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Також вона додала, що спочатку не очікувала, що вони стануть близькими подругами. За її словами, вона не була впевнена, що хоче дружити з публічними людьми через попередній негативний досвід взаємодії з представниками індустрії.

"Я навіть не думала, що ми станемо подругами. Я не знала, чи хочу мати друзів серед знаменитостей, бо у мене не було гарного досвіду спілкування з цією індустрією", — пояснила Роуз.

Як почалася дружба акторок

Роуз розповіла, що Панеттьєр сама підійшла до неї на одному із заходів. Після цього вони почали спілкуватися, а їхня дружба тривала п’ять років.

За словами Роуз, протягом цього часу вони підтримували щоденний зв’язок.

Гейден Панеттьєр. Фото: haydenpanettiere/Instagram

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєр

Незадовго до смерті Гейден Панеттьєр випустила мемуари "Це я: Розплата". У книзі акторка розповіла, зокрема, про залежність від алкоголю та наркотиків, а також складні стосунки з матір’ю.

Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Її знайшли непритомною у власному будинку в місті Грінвілл, штат Південна Кароліна (США).

Попередня автопсія не виявила ознак травми. Водночас офіційну причину смерті наразі не оприлюднили. Представник акторки повідомив, що розслідування триває, а остаточні висновки мають зробити після отримання результатів токсикологічного дослідження.

Новини.LIVE інформували, що cлідчі перевіряють версію, що Гейден Панеттьєр могла померти після вживання оксикодону з домішкою фентанілу. Правоохоронці встановлюють походження таблетки та її можливий зв’язок із дилером. Остаточні висновки мають зробити після результатів токсикологічної експертизи.

Новини.LIVE також писали, що правоохоронці хочуть отримати доступ до телефона Браяна Гікерсона, який перебував поруч із Гейден Панеттьєр в день її смерті. Слідчі вважають, що пристрій може допомогти встановити його контакти, місцеперебування та події останніх годин життя акторки. Також правоохоронці перевіряють свідчення про конфлікти між Панеттьєр та Гікерсоном і його можливу роль у справі.