Шовковский в каждой игре игнорирует одну и ту же проблему — журналист

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский регулярно совершает одинаковую ошибку. Это касается кадрового состава команды на матчи.

Шовковский не спешит вносить изменения в самую проблемную линию "Динамо", сообщили журналисты "ТаТоТаке".

Футболисты киевского "Динамо" не могут победить на протяжение пяти матчей подряд во всех турнирах. Серия ничейных результатов привела к тому, что команда Александра Шовковского опустилась уже на третье место в турнирной таблице.

Смоловой раскритиковал Шовковского

Журналист Михаил Смоловой считает, что наставник "Динамо" игнорирует проблему игры команды в обороне. Вместо того чтобы навести порядок в защите, Шовковский меняет Виталия Буяльского.

"В каждом матче происходит одно и то же событие: Шовковский снимает с игры лучших футболистов атаки и выпускает других игроков. При этом оборону он не трогает. И в каждом поединке у защитников "Динамо" нет концентрации и внимания, но при этом тренер не проводит замены", — заявил Смоловой.

Свой следующий поединок "Динамо" проведет уже в четверг, 23 октября. Соперником украинской команды станет турецкий "Самсунспор".

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть матч Лиги Конференций с участием "Самсунспора" и "Динамо".

А бывший футболист Олег Саленко открыто призвал заменить Александра Шовковского другим тренером.