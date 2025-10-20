Видео
Смоловой указал на главную ошибку Шовковского

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 14:43
обновлено: 14:42
Шовковский в каждой игре игнорирует одну и ту же проблему — журналист
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский регулярно совершает одинаковую ошибку. Это касается кадрового состава команды на матчи. 

Шовковский не спешит вносить изменения в самую проблемную линию "Динамо", сообщили журналисты "ТаТоТаке". 

Футболисты киевского "Динамо" не могут победить на протяжение пяти матчей подряд во всех турнирах. Серия ничейных результатов привела к тому, что команда Александра Шовковского опустилась уже на третье место в турнирной таблице. 

Виталий Буяльский
Капитан Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Смоловой раскритиковал Шовковского 

Журналист Михаил Смоловой считает, что наставник "Динамо" игнорирует проблему игры команды в обороне. Вместо того чтобы навести порядок в защите, Шовковский меняет Виталия Буяльского. 

"В каждом матче происходит одно и то же событие: Шовковский снимает с игры лучших футболистов атаки и выпускает других игроков. При этом оборону он не трогает. И в каждом поединке у защитников "Динамо" нет концентрации и внимания, но при этом тренер не проводит замены", — заявил Смоловой. 

Свой следующий поединок "Динамо" проведет уже в четверг, 23 октября. Соперником украинской команды станет турецкий "Самсунспор". 

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть матч Лиги Конференций с участием "Самсунспора" и "Динамо". 

А бывший футболист Олег Саленко открыто призвал заменить Александра Шовковского другим тренером. 

Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
