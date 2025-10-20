Шовковський у кожній грі ігнорує одну й ту саму проблему — журналіст

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський регулярно робить однакову помилку. Це стосується кадрового складу команди на матчі.

Шовковський не поспішає вносити зміни в найпроблемнішу лінію "Динамо", повідомили журналісти "ТаТоТаке".

Футболісти київського "Динамо" не можуть перемогти протягом п'яти матчів поспіль у всіх турнірах. Серія нічийних результатів призвела до того, що команда Олександра Шовковського опустилася вже на третє місце в турнірній таблиці.

Капітан Віталій Буяльський. Фото: пресслужба "Динамо"

Смоловий розкритикував Шовковського

Журналіст Михайло Смоловий вважає, що наставник "Динамо" ігнорує проблему гри команди в обороні. Замість того щоб навести лад у захисті, Шовковський змінює Віталія Буяльського.

"У кожному матчі відбувається одна й та сама подія: Шовковський знімає з гри найкращих футболістів атаки та випускає інших гравців. При цьому оборону він не чіпає. І в кожному поєдинку в захисників "Динамо" немає концентрації та уваги, але при цьому тренер не проводить заміни", — заявив Смоловий.

Свій наступний поєдинок "Динамо" проведе вже в четвер, 23 жовтня. Суперником української команди стане турецький "Самсунспор".

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити матч Ліги Конференцій за участю "Самсунспора" та "Динамо".

А колишній футболіст Олег Саленко відкрито закликав замінити Олександра Шовковського іншим тренером.