У Динамо конфлікти та хаос — думка журналіста Бурбаса

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Журналіст Ігор Бурбас прокоментував нинішній стан київського "Динамо" та пояснив, чому команда Олександра Шовковського не може вийти з кризи.

Його слова прозвучали в ефірі YouTube-каналу на тлі серії з п'яти матчів без перемог в українській Прем'єр-лізі.

На думку Ігоря Бурбаса, головна проблема "Динамо" полягає не в тактиці чи фізиці, а в атмосфері всередині колективу. Гравці не відчувають підтримки один одного, а внутрішні протиріччя заважають команді показувати результат.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: прес-служба клубу

Журналіст зазначив, що навіть під час матчів футболісти часто сваряться, заявляють претензії та не демонструють згуртованості. Така поведінка, на думку журналіста, свідчить про втрату довіри між гравцями та тренерським штабом.

Що Бурбас сказав про Шовковського та мікроклімат

Експерт підкреслив, що тренеру "біло-синіх" поки що не вдалося об'єднати команду навколо себе. За його словами, тренер зберігає дистанцію з гравцями, обираючи авторитарний стиль керівництва, що не сприяє створенню єдності.

"Мені здається, що найбільша проблема "Динамо" — це мікроклімат, якого взагалі немає. Тому що навіть суперники, які грають проти них, розповідають, що в "Динамо" нездорова атмосфера. Вони не підтримують одне одного під час матчу, лаються матом, і навіть коли виграють, продовжують мати претензії", — пояснив Бурбас.

Уже цього тижня чемпіонам України належить провести поєдинок у Лізі Конференцій проти "Самсунспора".

