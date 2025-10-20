В Динамо конфликты и хаос — мнение журналиста Бурбаса

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Журналист Игорь Бурбас прокомментировал нынешнее состояние киевского "Динамо" и объяснил, почему команда Александра Шовковского не может выйти из кризиса.

Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала на фоне серии из пяти матчей без побед в украинской Премьер-лиге.

По мнению Игоря Бурбаса, главная проблема "Динамо" заключается не в тактике или физике, а в атмосфере внутри коллектива. Игроки не чувствуют поддержки друг друга, а внутренние противоречия мешают команде показывать результат.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Журналист отметил, что даже во время матчей футболисты часто ссорятся, предъявляют претензии и не демонстрируют сплоченности. Такое поведение, по мнению журналиста, говорит о потере доверия между игроками и тренерским штабом.

Что Бурбас сказал о Шовковском и микроклимате

Эксперт подчеркнул, что тренеру "бело-синих" пока не удалось объединить команду вокруг себя. По его словам, тренер сохраняет дистанцию с игроками, выбирая авторитарный стиль руководства, что не способствует созданию единства.

"Мне кажется, что самая большая проблема "Динамо" — это микроклимат, которого вообще нет. Потому что даже соперники, которые играют против них, рассказывают, что в "Динамо" нездоровая атмосфера. Они не поддерживают друг друга во время матча, ругаются матом, и даже когда выигрывают, продолжают предъявлять претензии", — объяснил Бурбас.

Напомним, ранее Олег Саленко объяснил необходимость замены главного тренера в киевском "Динамо".

Уже на этой неделе чемпионам Украины предстоит провести поединок в Лиге Конференций против "Самсунспора".

