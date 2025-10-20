Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный журналист назвал причину кризиса в Динамо

Известный журналист назвал причину кризиса в Динамо

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 13:14
обновлено: 13:13
В Динамо конфликты и хаос — мнение журналиста Бурбаса
Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Журналист Игорь Бурбас прокомментировал нынешнее состояние киевского "Динамо" и объяснил, почему команда Александра Шовковского не может выйти из кризиса.

Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала на фоне серии из пяти матчей без побед в украинской Премьер-лиге.

Реклама
Читайте также:

По мнению Игоря Бурбаса, главная проблема "Динамо" заключается не в тактике или физике, а в атмосфере внутри коллектива. Игроки не чувствуют поддержки друг друга, а внутренние противоречия мешают команде показывать результат. 

Андрей Ярмоленко
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Журналист отметил, что даже во время матчей футболисты часто ссорятся, предъявляют претензии и не демонстрируют сплоченности. Такое поведение, по мнению журналиста, говорит о потере доверия между игроками и тренерским штабом.

Что Бурбас сказал о Шовковском и микроклимате

Эксперт подчеркнул, что тренеру "бело-синих" пока не удалось объединить команду вокруг себя. По его словам, тренер сохраняет дистанцию с игроками, выбирая авторитарный стиль руководства, что не способствует созданию единства.

"Мне кажется, что самая большая проблема "Динамо" — это микроклимат, которого вообще нет. Потому что даже соперники, которые играют против них, рассказывают, что в "Динамо" нездоровая атмосфера. Они не поддерживают друг друга во время матча, ругаются матом, и даже когда выигрывают, продолжают предъявлять претензии", — объяснил Бурбас. 

Напомним, ранее Олег Саленко объяснил необходимость замены главного тренера в киевском "Динамо". 

Уже на этой неделе чемпионам Украины предстоит провести поединок в Лиге Конференций против "Самсунспора". 

На сайте ГУР появился раздел, который посвящен спортсменам, поддержавшим войну против Украины. 

спорт футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации