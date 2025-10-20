В Динамо конфликты и хаос — мнение журналиста Бурбаса

Известный журналист назвал причину кризиса в Динамо
Журналист Игорь Бурбас прокомментировал нынешнее состояние киевского "Динамо" и объяснил, почему команда Александра Шовковского не может выйти из кризиса.
Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала на фоне серии из пяти матчей без побед в украинской Премьер-лиге.
По мнению Игоря Бурбаса, главная проблема "Динамо" заключается не в тактике или физике, а в атмосфере внутри коллектива. Игроки не чувствуют поддержки друг друга, а внутренние противоречия мешают команде показывать результат.
Журналист отметил, что даже во время матчей футболисты часто ссорятся, предъявляют претензии и не демонстрируют сплоченности. Такое поведение, по мнению журналиста, говорит о потере доверия между игроками и тренерским штабом.
Что Бурбас сказал о Шовковском и микроклимате
Эксперт подчеркнул, что тренеру "бело-синих" пока не удалось объединить команду вокруг себя. По его словам, тренер сохраняет дистанцию с игроками, выбирая авторитарный стиль руководства, что не способствует созданию единства.
"Мне кажется, что самая большая проблема "Динамо" — это микроклимат, которого вообще нет. Потому что даже соперники, которые играют против них, рассказывают, что в "Динамо" нездоровая атмосфера. Они не поддерживают друг друга во время матча, ругаются матом, и даже когда выигрывают, продолжают предъявлять претензии", — объяснил Бурбас.
Напомним, ранее Олег Саленко объяснил необходимость замены главного тренера в киевском "Динамо".
Уже на этой неделе чемпионам Украины предстоит провести поединок в Лиге Конференций против "Самсунспора".
На сайте ГУР появился раздел, который посвящен спортсменам, поддержавшим войну против Украины.
Читайте Новини.LIVE!