Украинец Стальченко в Польше одержал 12-ю победу в карьере

Виталий Стальченко. Фото: instagram.com/stalya91

В польском Бялостоке свой 13-й бой в карьере провел украинский боксер Виталий Стальченко. Он снова боксировал в первом тяжелом весе, ради которого согнал 10 кг.

Стальченко встретился с джорнименом из Боснии и Герцеговины Джемалем Бошняком, сообщил портал Новини.LIVE.

Виталий Стальченко после победы. Фото: instagram.com/stalya91

Стальченко прошел всю дистанцию

Поединок Стальченко против Бошняка продолжался все отведенные раунды. Конечно, ожидалась досрочная победа украинца, но он опустился из супертяжелого веса, что делает удар не столь мощным. Поэтому можно понять результат.

После восьми раундов судьи отдали победу украинцу со счетом: 79-73, 79-73, 80-72.

Для 25-летнего днепрянина эта победа стала 12-й в карьере. При этом у него семь нокаутов, и одно очень спорное поражение.

Единственное поражение Стальченко потерпел от одессита Цотне Рогавы на Гран-при WBC в Саудовской Аравии. В том поединке, который прошел в супертяжелом весе, Виталий проиграл лишь на записках судей.

Предыдущий бой в Тбилиси Стальченко завершил нокаутом в первом раунде поединка с узбеком Мухиддином Раджапбаевым.

Напомним, ранее украинец Карен Чухаджян нокаутировал соперника во втором раунде.

Ранее 41-летний бывший чемпион мира Виктор Постол вернулся на ринг с победой решением судей.

Также нокаутом выиграл Ярослав Харциз, сразу забивший оппонента в Киеве.