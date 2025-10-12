Українець Стальченко в Польщі здобув 12-ту перемогу в кар’єрі

Віталій Стальченко. Фото: instagram.com/stalya91

У польському Бялостоці свій 13-й бій в кар’єрі провів український боксер Віталій Стальченко. Він знову боксував у першій важкій вазі, заради якої зігнав 10 кг.

Стальченко зустрівся з джорніменом із Боснії та Герцеговини Джемалем Бошняком, повідомив портал Новини.LIVE.

Віталій Стальченко після перемоги. Фото: instagram.com/stalya91

Стальченко пройшов всю дистанцію

Поєдинок Стальченка проти Бошняка тривав всі відведені раунди. Звісно, очікувалась дострокова перемога українця, але він опустився з надважкої ваги, що робить удар не настільки потужним. Тому можна зрозуміти результат.

Після восьми раундів судді віддали перемогу українцю з рахунком: 79-73, 79-73, 80-72.

Для 25-річного дніпрянина ця перемога стала 12-ю в кар’єрі. При цьому у нього сім нокаутів, та одна дуже спірна поразка.

Єдиної поразки Стальченко зазнав від одесита Цотне Рогави на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. В тому поєдинку, який пройшов у надважкій вазі, Віталій програв лише на записках суддів.

Попередній бій в Тбілісі Стальченко завершив нокаутом в першому раунді поєдинку з узбеком Мухіддіном Раджапбаєвим.

