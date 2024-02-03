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Сооснователь PayPal анонсировал Олимпийские игры, в которых можно использовать допинг

3 февраля 2024 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сооснователь PayPal анонсировал Олимпийские игры, в которых можно использовать допинг
Сооснователь PayPal Питер Тиль. Фото: facebook.com/Smartreading.ru
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Миллиардер и соучредитель PayPal Питер Тиль готов финансировать "Улучшенные игры" — мегамероприятие в стиле Олимпийских игр без тестирования на допинг. На этих соревнованиях людям разрешено использовать препараты, повышающие спортивные результаты.

Об этом сообщает Independent.

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В отличие от Международного олимпийского комитета, "Улучшенные игры" будут коммерческим мероприятием, которое обещает щедро платить спортсменам, которых эксплуатируют в некоммерческой системе.

Эта идея принадлежит доктору Арону Д'Соузи, австралийскому юристу, который помог организовать прокси-войну Тиля против новой медиаорганизации Gawker, приведшей к ее банкротству в 2016 году.

Д'Соузи вынужден был искать финансирование из альтернативных источников, кроме известных брендов, поддерживающих Олимпиаду. В своем заявлении "Улучшенные игры" отметили, что новая поддержка дает им финансовую основу для проведения спортивного события мирового уровня.

Австралийский юрист надеется, что новые игры не только всколыхнут мир спорта, но и обеспечат публичную платформу для процветания продолжающей жизнь науки.

"Это путь к вечной жизни. Именно так мы создаем технологии спортивной медицины, которые затем создают цикл обратной связи: хорошие технологии продаются по всему миру, получают больше доходов, больше исследований и разработок для разработки все лучших и лучших технологий", — отметил он.

Тиль уже инвестировал значительные средства в технологии продления жизни через такие организации, как Methuselah Foundation.

Кроме него, инвестиционная группа Apeiron Кристиана Ангермайера и бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан также взяли на себя обязательства по финансированию проекта.

По предварительным данным, игры состоятся в декабре 2024 года.

Напомним, главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал выступление вингера Михаила Мудрика в "Челси". Итальянец объяснил, почему молодой футболист пока не смог стать лидером своей команды.

Также мы писали, что главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола — один из претендентов на должность наставника "Барселоны". Президент каталонского клуба Жоан Лапорт прокомментировал информацию о возвращении специалиста на "Камп Ноу".

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