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Співзасновник PayPal анонсував Олімпійські ігри, в яких можна вживати допінг

3 лютого 2024 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Співзасновник PayPal анонсував Олімпійські ігри, в яких можна вживати допінг
Співзасновник PayPal Пітер Тіль. Фото: facebook.com/Smartreading.ru
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мільярдер та співзасновник PayPal Пітер Тіль готовий фінансувати "Покращені ігри" — мега-захід у стилі Олімпійських ігор без тестування на допінг. На цих змаганнях людям дозволено використовувати препарати, що підвищують спортивні результати.

Про це повідомляє Independent.

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Пітер Тіль планує фінансувати "допінгові ігри"

На відміну від Міжнародного олімпійського комітету, "Покращені ігри" будуть комерційним заходом, який обіцяє щедро платити спортсменам, яких, експлуатують у некомерційній системі.

Ця ідея належить доктору Арону Д'Соузі, австралійському юристу, який допоміг організувати проксі-війну Тіля проти новинної медіаорганізації Gawker, що призвела до її банкрутства у 2016 році.

Д'Соузі був змушений шукати фінансування з альтернативних джерел, окрім відомих брендів, що підтримують Олімпіаду. У своїй заяві "Покращені ігри" зазначили, що нова підтримка дає їм фінансову основу для проведення спортивної події світового рівня.

Австралійський юрист сподівається, що нові ігри не лише сколихнуть світ спорту, але й забезпечать публічну платформу для процвітання науки, що продовжує життя.

"Це шлях до вічного життя. Саме так ми створюємо технології спортивної медицини, які потім створюють цикл зворотного зв'язку: хороші технології продаються по всьому світу, отримують більше доходів, більше досліджень і розробок для розробки все кращих і кращих технологій", — зазначив він.

Тіль вже інвестував значні кошти в технології продовження життя через такі організації, як Methuselah Foundation.

Крім нього, інвестиційна група Apeiron Крістіана Ангермайєра та колишній технічний директор Coinbase Баладжі Шрінівасан також взяли на себе зобов'язання по фінансуванню проєкту.

За попередньою інформацією, ігри відбудуться в грудні 2024 року. 

Нагадаємо, головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі прокоментував виступ вінгера Михайла Мудрика в "Челсі". Італієць пояснив, чому молодий футболіст поки що не зумів стати лідером своєї команди.

Також ми писали, що головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола є одним із претендентів на посаду наставника "Барселони". Президент каталонського клубу Жоан Лапорт прокоментував інформацію про повернення фахівця на "Камп Ноу".

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олімпіада
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