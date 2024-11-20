Экс-директор спортивного бренда Макмэн может стать министром образования США

Линда Макмен на Республиканской Национальной Конвенции. Фото: Reuters/Mike Segar

Пост министра образования США в кабинете избранного президента Дональда Трампа может занять Линда Макмэн. Она долгое время занималась популяризацией реслинга и была соосновательницей одного из всемирно известных брендов этого вида спорта.

Макмэн является известной политиком, инвестором и членом Республиканской партии США, напоминает The New York Times.

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Линда Макмэн является супругой американского промоутера и медиамагната Винса Макмэна и матерью Стефани Макмэн, которая управляет делами World Wrestling Entertainment, одной из крупнейших компаний в США. Она активно участвует в политике Республиканской партии и претендует на должность министра в новом правительстве.

Илон Маск с Линдой Макмэн. Фото: Reuters/Carlos Barria

Какой пост может занять Макмэн

В настоящее время 76-летняя Линда Макмэн, которая является крупным донором республиканцев, близка к американским политикам, которые играют важную роль в штабе Дональда Трампа. Она не имеет педагогического образования или опыта в образовательной политике, но может стать новым министром образования США.

В прошлом Макмэн возглавляла Администрацию малого бизнеса во время первого президентского срока Дональда Трампа. Она осталась в хороших отношениях с 47-м президентом США, который ценит помощь и поддержку бизнесвумен. Линда регулярно жертвует миллионы долларов на политические компании Дональда Трампа.

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